Гороскоп на 28 марта по картам Таро: кому повезет в личной жизни

Гороскоп на 28 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Рыбы. А вот Козерогов в этот день ждет судьбоносная встреча.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Шут

28 марта для Овнов крайне неблагоприятный день: стоит ждать неприятных новостей от недоброжелателей. Также возможны финансовые потери.

Телец – Дворец мечей

Карты рекомендуют Тельцам 28 марта серьезно отнестись к своему питанию. Кроме того, не стоит принимать кардинальные решений. Вечером возможны обострения заболеваний.

Близнецы – Маг

28 марта у Близнецов возможна небольшая ссора с близким человеком. Однако не стоит переживать: теплые слова или небольшой подарок смогут исправить ситуацию.

Рак – Дворец кубков

Ракам карты рекомендуют отложить работу и на время забыть о домашних делах, и уделить время своим близким людям. Не требуйте от себя слишком многого.

Лев – Верховная жрица

28 марта Львам стоит быть крайне сдержанными и не позволять себе эмоциональных всплесков и проявлений агрессиии. Подходящий день для того, чтобы поставить новые цели.

Дева – Король мечей

Девы 28 марта окажутся в центре всеобщего внимания: все интересуются вашим мнением и спрашивают совета. Однако карты рекомендуют тщательно обдумывать каждый шаг – возможно, завистники захотят испортить ваш день.

Весы – Вера (Верховный жрец)

Для Весов 28 марта может оказаться крайне неблагоприятным днем в сфере личных отношений. Возможны разногласия с партнером, а также возникновение конфликтов.

Скорпион – Воздержание

Карты говорят, что 28 марта – день Скорпионов. Сегодня у вас будет все получаться и вы почувствуете себя настоящими любимчиками судьбы. Близкие поддержат любое ваше решение.

Стрелец – Двойка жезлов

Любое неосторжное высказывание может вмиг разрушить то, к чему вы так долго шли. 28 марта лучше отложить все дела в сторону и расслабиться. Суета не пойдет вам на пользу.

Козерог – Двойка денариев

Одинокие Козероги 28 марта могут встретить человека, который сыграет важную роль в вашей жизни. Возможно, даже судьбоносную. Карты рекомендуют обратить свое внимание на общение в сети – не исключено, что именно там вас ждет приятная встреча!

Водолей – Двойка мечей

Водолеи рискуют 28 марта оказаться в неловком положении или даже стать причиной конфликта. Вместе с тем, вам поступят интересные предложения, которые повлекут за собой финансовую выгоду.

Рыбы – Паж мечей

28 марта Рыбы могут почувствовать неуверенность и даже сомнение в собственных силах. Впрочем, волноваться точно не стоит – карты говорят, что вы просто устали. Подумайте о себе и отдохните от рутины.

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