Гороскоп на 28 июня 2019 по картам Таро: прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп на завтра, 28 июня 2019 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака приготовил неожиданные сюрпризы. Кому-то повезет стать настоящим героем – вы, сами того не ведая, можете буквально спасти человека, оказав ему важную услугу. На других же может свалиться куча забот, но они будут иметь приятный характер.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Девида Корси.

Рixabay

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Овен – Рыцарь денариев

Гороскоп для Овнов прогнозирует шаткость финансового положения. Вам срочно нужно вернуть все долги, иначе можете нажить себе врагов. Помните, что всегда и при любых обстоятельствах нужно выполнять то, что обещали. Гороскоп на 28 июня советует вам четко контролировать то, что говорите.

Телец – Отшельник

Гороскоп на сегодня пророчит Тельцам несколько некомфортный день в контексте восприятия окружающего мира. Вероятно, вы просто устали и даже малейшее общение с малознакомыми людьми может вас раздражать. Избегайте контактов, которые вам неприятны, тогда сумеете сохранить внутреннее равновесие и спокойствие.

Близнецы – Шестерка мечей

Близнецам гороскоп на завтра говорит о том, что перед вами внезапно откроются новые двери. Но вопрос в том, готовы ли вы сами к этому? Иногда новинки бывают настолько внезапными, что могут напугать и выбить из колеи. Не спешите пугаться, вселенная на вашей стороне, посему все события будут в конечном итоге иметь положительный характер.

Рак – Десятка жезлов

Раки 28 июня будут вынуждены немного отключиться от привычных забот. Вам необходима перезагрузка, иначе произойдет внутреннее выгорание и даже депрессия. Гороскоп на пятницу советует научиться отдыхать, тем более, что вы этого заслуживаете. Ну и не забывайте, что впереди – выходные.

Лев – Королева кубков

Гороскоп на завтра для Львов обещает много интересного, в частности это коснется личной сферы. Отношения с любимыми требуют чего-то "остренького" и нового, возьмите инициативу в свои руки. Поверьте, то, что вы получите в результате будет намного ценнее, чем стоимость затраченных ресурсов и усилий.

Дева – Воздержание

Девы 28 июня задумаются: в правильном ли направлении они двигаются и рационально ли тратят свое время. На самом деле это не беспочвенно: ваши планы не могут воплотиться в жизнь, потому что вы слишком распыляетесь на разные задания. Сконцентрируйтесь на чем-то одном и тогда увидите, насколько станет легче решить любые вопросы.

Весы – Тройка мечей

Гороскоп на завтра говорит о том, что вам придется принять ответственное решение. Скорее всего, оно будет касаться деловой сферы. Карты Таро советуют максимально тщательно обдумать каждый свой шаг и только после того, как взвесите все "за" и "против" двигаться по выбранному направлению. Имейте в виду, что назад вернуться будет почти невозможно.

Скорпион – Двойка денариев

Для Скорпионов пятница станет очень насыщенным и нестандартным днем. Вам придется заниматься сразу несколькими делами, о которых вы ранее даже не задумывались. Но это подарит вам новый опыт и ценные знания, а также раскроет свой потенциал в выгодном свете.

Стрелец – Королева мечей

Гороскоп на сегодня советует сосредоточиться на высоких ценностях. В приоритете должны быть любимые, семья и отношения с друзьями. Это позволит вам сбросить какой-то моральный груз и почувствовать небывалую легкость. Вам в настоящее время это просто необходимо, так как Стрельцы все чаще ощущают эмоциональное опустошение. Не вешайте нос, все налаживается!

Козерог – Сила

Гороскоп на пятницу пророчит Козерогам прилив новых сил и энергии. И это неспроста, на вашу улицу упорно двигается удача – это благодарность за все старания и потраченные силы. Все вокруг замечают, что вы очень стараетесь сделать этот мир лучше, а тех, кто делает это настолько искренне, всегда ждет достойная благодарность.

Водолей – Императрица

Для Водолеев наступает период духовного возрождения или морального подъема. Гороскоп на пятницу готовит для вас большой сюрприз. Это может быть долгожданная встреча или находка. В частности, существует вероятность того, что давно утраченное вами вновь вернется в вашу собственность. И речь не обязательно о чем-то материальном.

Рыбы – Луна

Рыбы в пятницу, 28 июня рискуют стать жертвами серьезного обмана. Гороскоп говорит, что вам не стоит быть слишком доверчивыми, так как недоброжелатели могут этим воспользоваться в целях своей выгоды. При чем совершенно не обязательно, что данная выгода будет двусторонней. Скорее всего, существует риск, что вашей добротой кто-то воспользуется, так что будьте внимательными и не принимайте необдуманных решений. Тогда сможете избежать неприятностей.

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