Гороскоп на 28 июня 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 28 июня 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Творческим людям в пятницу будет очень везти, а вот одному из знаков Зодиака лучше не рисковать, поскольку день обещает быть неудачным. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на четверг.

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Овен

Гороскоп на 28 июня говорит, что в пятницу Овнами овладеет непреодолимое желание претворят свои планы и мечты в жизнь, однако здесь важно не переусердствовать. Если дела не срочные, то лучше перенести их реализацию на начало следующей недели, а самому отдохнуть.

Телец

Хоть в пятницу и выходной, но Тельцам не стоит расслабляться. Завтра вокруг вас могут активизироваться завистники и противники, поэтому будьте начеку. Допущенные 28 июня ошибки - горько аукнутся в будущем.

Близнецы

В первый выходной вы почувствуете невероятный творческий подъем. Важно не терять ни минуты. Также в пятницу будут хорошо складываться не только творчество, но и различные задачи, которые требуют скурпулезного подхода.

Рак

Вас давно мучит вопрос поиска нового источника вдохновения, однако до этого дня все попытки были тщетны. Не унывайте, и попробуйте 28 июня снова. Завтра звезды встанут в нужное положение и ваши шансы на успех повысятся.

Лев

28 июня окажется отличным днем для людей, которые связаны с творческими профессиями. Этому стоит уделить время даже если пятница будет забита разными бытовыми делами и заботами. Завтра ваша фантазия может принести плоды, которых вы и представить себе не могли.

Дева

Прошедшая рабочая неделя принесла вам массу забот и стресса. За эти дни вы пережили немало неприятностей, поэтому в пятницу гороскоп рекомендует вам отказаться от предложений по активному отдыху. Хороший релакс именно то, что вам нужно.

Кстати, вам стоит присмотреться к людям, которые много для вас делают. Простая благодарность может значить очень много.

Весы

Вас ждет очень активный выходной, когда одно событие будет сменяться другим. Возможно, вы даже растеряетесь от такого количества событий, но в результате все будет хорошо.

Скорпион

Сочетание звезд в этот день сулит скорпионам романтические приключения. Если вы уже в отношениях, 28 июня наверняка принесет приятные сюрпризы вашей второй половинки. Если же ваша личная жизнь еще на взлетной полосе, тогда пристегните ремни безопасности!

Стрелец

Стрельцам не стоит сегодня гоняться за легкой прибылью, хотя появившиеся возможности будут весьма заманчивыми. Усилий будет приложено гораздо больше, чем выгоды.

Козерог

Откажитесь сегодня от риска, азартных игр и авантюр. Удача 28 июня не на вашей стороне, как бы этого сегодня не хотелось. Посвятите свободное время отдыху с близким.

Водолей

Не стоит в пятницу выяснять отношения и устраивать споры с близкими. Малейшие споры могут привести к затяжному конфликту и даже разрыву.

Рыбы

Выходной на природе с близкими будет идеальным выбором для первой половины дня. Отправьтесь на прогулку, подышите свежим воздухом. К вечеру ждите незваных гостей.

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