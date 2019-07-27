Гороскоп на 28 июля 2019: кого ждет самый лучший день

Гороскоп на 28 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Некоторым знакам Зодиака в воскресенье будет особенно хорошо, но будут и те кому крупно не повезет. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Для Овнов этот выходной пролетит будто бы за секунду. У вас будет куча планов и дел, которые вы сможете полностью реализовать. Все будет складываться как по маслу, а энергии, кипящей в вас, хватит, чтобы свернуть горы.

Телец

Тельцы в последние несколько дней сумели расслабиться и начали получать удовольствие от жизни. Воскресенье - продолжение этой замечательной ленивой полосы. Так что кайфуйте.

Близнецы

Близнецы в последние несколько дней будто застыли на распутье. Не понятно куда вам пойти - то ли направо, то ли налево, а может и вообще прямо? Воскресенье вы должны получить важный знак, который важно не прозевать, если хотите определиться.

Рак

Гороскоп на 28 июля предупреждает: в воскресенье не проводите важных встреч и не подписывайте бумаг. Выходной лучше посвятите отдыху, а время для работы наступит в понедельник.

Лев

Представителям знака Львов не стоит в воскресенье спешить и рубить с плеча. Особенно, если дело касается важных для них вопросов. Всем известная поговорка про отмерить и отрезать завтра как нельзя кстати.

Дева

Для Дев воскресенье станет днем тишины и спокойствия. Кажется, вы наконец-то доплыли до той тихой гавани, куда так долго стремились. Так что наслаждайтесь отдыхом пока можно. Звезды предрекают вам еще много бурь в ближайшем будущем.

Весы

В последнее время у многих представителей знаков Весы проблема с трезвой оценкой окружающей их реальности. Кажется, именно 28 июля жизнь может вас конкретно встряхнуть. Так что вы наконец-то посмотрите на мир без розовых очков. Впрочем, потрясение будет не смертельным, но сослужит вам хорошую пользу.

Скорпион

Скорпионам гороскоп на 28 июля обещает отличный день. Вы продолжите получать кайф от жизни. Завтра только расслабон, отдых, выпивка и приятная компания. Все заботы можно отложить на потом.

Стрелец

Стрельцам гороскоп на воскресенье предрекает кучу вдохновения, творческой энергии и прочих приятностей, которые так необходимы для того, чтобы творить нечто потрясающее. Не прозевайте момент.

Козерог

Козерогам стоит завтра перестать жаловаться на жизнь. Своими пессимистическими настроями вы можете неплохо разозлить судьбу, которая тут же преподнесет вам мало приятный подарок.

Водолей

Представителей этого знака ждет сегодня нелегкий выходной, который может свести их лицом к лицу со многими трудностями.

Рыбы

Рыбам гороскоп на завтра пророчит отличное настроение и вдохновленное расположение духа с самого утра. Однако, звезды предупреждают, что, возможно, найдуться те, кто захочет подпортить ваш настрой.

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