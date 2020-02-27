Гороскоп на 28 февраля: что ждет Овнов, Львов, Стрельцов и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 28 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут в этот день счастливыми, а кого ждут неудачи.

Пятница приготовила ряд неожиданностей почти для всех знаков Зодиака. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать прогноз астрологов на этот день.

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Овен

Овны, 28 февраля вам стоит заняться решением глобальных проблем, которые нависли, словно дождевые облака. Стоит тщательно распланировать каждый шаг и определить, с чего лучше начать. Тогда любые трудности будут вам по силам.

Телец

28 февраля Тельцам звезды рекомендуют уделить время своей семье. Близкие скучают по вам, так как все свое внимание вы уделяете работе или другим вопросам. Попробуйте отвлечься.

Близнецы

Гороскоп на 28 февраля говорит Близнецам о том, что на них может свалиться огромное количество задач, но при этом их решение докажет окружающим ваш авторитет. Постарайтесь выполнять все в срок.

Рак

Для Раков это максимально подходящий день, чтобы уделить время себе любимыми. И если днем вас ожидает рутинная работа, то уже вечером вы сможете расслабиться и заняться желанным делом.

Лев

Львы, 28 февраля стоит расслабиться и немного приостановиться. Ежедневная гонка за поставленной целью иногда изрядно выматывает, пора подумать о собственном здоровье.

Дева

Гороскоп на 28 февраля говорит, что Дев ожидает искреннее признание. Оно станет неожиданным, но при этом прольет совет на множество открытых вопросов.

Весы

Весы, пятница 28 февраля должна стать для вас синонимом безудержного веселья. Оторвитесь сегодня, как следует, вы же давно этого хотели.

Скорпион

Звезды предсказывают Скорпионам 26 февраля облегчение в общении с начальством и коллегами. Не реагируйте на провокации, тем более, что на вашей стороне – большинство.

Стрелец

28 февраля Стрельцов ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Даже если появятся какие-либо раздражители – просто игнорируйте их.

Козерог

Козерогам 28 февраля необходимо постараться свести время, проведенное на рабочем месте, к минимуму. Вы сейчас куда нужнее вашим родным, нежели коллегам и партнерам.

Водолей

Пятница – прекрасное время для романтических встреч, свиданий, новых знакомств и различных проявлений любви. Наслаждайтесь этим прекрасным состоянием каждую минуту.

Рыбы

Рыбы, вам может поступить заманчивое предложение по работе, но не спешите на него соглашаться – за этим может крыться обман. Проанализируйте все и только тогда принимайте решение.

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