Гороскоп на 28 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Суббота для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Овнам предстоит провести всю субботу в делах. Много суеты, забот и прочей утомительной ерунды. Однако также 28 декабря жизнь может подкинуть вам неожиданный подарок.

Телец

Тельцам 28 декабря нужно провести ревизию личных дел и разгрести завал проблем, которые накопились за последние дни. В это же время вы можете почувствовать определенную долю облегчения, поскольку решили проблему, которая давно вас мучила.

Близнецы

Если 28 декабря Близнецам захочется с кем-то поспорить, то лучше выбирайте слова, поскольку есть большая вероятность громкого конфликта. Также Близнецы могут почувствовать упадок энергии во второй половине дня.

Рак

Раки 28 декабря будут ощущать сложности при работе в команде, вам может быть трудно слышать людей, если вы так и не научились уважать чужое мнение.

Лев

Гороскоп на 28 декабря говорит, что у Львов в этот день наступает отличное время для финансов. Если не хотите попасть в сложную ситуацию, то будьте осторожны и не доверяйтесь малознакомым людям даже если они будут очень убедительны.

Дева

Для Дев существует большая вероятность того, что 28 декабря вы встретите кого-то близкого, кому доверяли ранее. Возрождать ли общение - решать вам, но гороскоп предупреждает вас об угрозе.

Весы

Гороскоп на 28 декабря обещает Весам день наполненый приятными встречами и новыми впечатлениями. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

Скорпион

28 декабря Скорпионы должны по-другому отнестись к распределению финансов и отказаться от габаритных покупок. Если у вас есть цель — начните откладывать деньги уже сейчас.

Стрелец

Гороскоп на 28 декабря рекомендует Стрельцам избавиться от привычки все драматизировать. Если у вас не получается что-то в работе или в личной жизни — это не значит, что вы неудачник. Просто нужно немного подождать, и все наладиться.

Козерог

Козерогов 28 декабря ожидают большие проблемы со здоровьем. Звезды советуют ни в коем случае не заниматься самолечением, а обязательно обратиться за квалифицированной помощью.

Водолей

28 декабря Водолеям крупно повезет, перед вами распахнутся все ранее закрытые двери. Прекрасный день для налаживания собственного бизнеса и операций с финансами

Рыбы

Рыбам 28 декабря необходимо перестать все контролировать и признать тот факт, что даже вам свойственно ошибаться. Желание делать все безупречно не приведет ни к чему хорошему, а даже наоборот, станет причиной разочарований.

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