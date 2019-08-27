Гороскоп на 28 августа 2019: кому не повезет

Гороскоп на 28 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.
Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Фото: ru.freepik.com
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Овен
Овнам 28 августа необходимо помнить, что жизнь — это изменения и от них не уйти. Если что-нибудь в этот день поколеблет привычную вам рутину — не паникуйте, не суетитесь, а лучше подумайте, как можно адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.
Телец
Тельцы, хорошее настроение — залог отлично выполненной работы. Вам необходимо верить в себя, и тогда любая, даже самая сложная работа окажется вам по силам.
Близнецы
Звезды советуют Близнецам 28 августа быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.
Рак
У Раков 28 августа будет полно энергии, особенно ближе к вечеру. Используйте свой пыл, чтобы завязать новые отношения — романтические или дружеские. В разговорах уважайте свое мнение и не теряйте его, чтобы понравиться собеседнику.
Лев
Львов 28 августа могут засыпать советами о том, как вести дела и жить. Не берите себе в голову указания других людей. Вы сами можете определить, что для вас хорошо, а что — плохо.
Дева
28 августа Девам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.
Весы
Гороскоп на 28 августа обещает Весам день наполненный приятными встречами и новыми впечатлениями. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.
Скорпион
Скорпионам 28 августа необходимо настроится на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.
Стрелец
Гороскоп на 28 августа говорит Стрельцам, что их ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.
Козерог
Звезды советуют Козерогам 28 августа не позволять бытовой рутине накрыть их с головой. Ведь это отразится на эмоциональном состоянии. Поэтому стоит отправиться в интересное новое место или просто пригласить на кофе близкого человека.
Водолей
Водолеи 28 августа должны постараться никому ничего не обещать, даже в шутку, поскольку сдержать слово будет очень не просто. Действуйте обдуманно и осторожно.
Рыбы
Рыбам 28 августа стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет вам понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.
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