Гороскоп на 28 апреля по картам Таро для всех знаков Зодиака: чего ждать во вторник

Гороскоп на завтра, 28 апреля 2020 для всех знаков Зодиака по картам Таро предсказывает явные перемены в жизни. Возможно, некоторым знакам придется в корне изменить свой привычный образ жизни.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Рixabay

Овен – Туз Жезлов

Туз – олицетворение возможностей, открывшиеся перед вами или тех, которые еще предстоит открыть. Туз масти Жезлов обозначает предприимчивость, смелость и готовность пойти на риск, а также вдохновение, энтузиазм и раскрытие личности. Эта карта для Овнов означает преддверие рисковой сделки – соглашайтесь и не проиграете. Вас ожидает успех, особенно, если предстоящее дело исполнять с энтузиазмом.

Тarotman

Телец – Восьмерка Кубков

Восьмерка Кубков – это одна из трех карт "прорыва", обозначающая печальное прощание. Гороскоп по картам Таро обещает вам дальнюю дорогу. Но дорога эта – закромами сознания. Пересмотрите свои взгляды – вы поймете, что некоторые из них устарели и начните искать новый подход к пониманию базовых понятий существования.

Тarotman

Близнецы – Солнце

Карта Солнца выражает жизнелюбие, радость жизни, теплоту и уверенность в будущем. Близнецы, вам повезло – вас ожидает новая любовь, которая сулит стать той единственной и на всю жизнь. Умение дарить себя – то, что понадобится вам в ближайшее время, и не беспокойтесь – отдавая вы ничего не утратите.

Тarotman

Рак – Двойка Мечей

Эта карта – знак сомнений. Ситуации, в которые вы будете попадать будут неоднозначные, вы постоянно будете сомневаться в результатах своего выбора. Вы слишком полагаетесь на свой интеллект, и пытаетесь анализировать только с точки зрения ума, совершенно невзирая на сердце и интуицию. Ваши сокровенные мечты должны оставаться мечтами, а не переходить в разряд достигаемых целей – только тогда вас перестанут есть сомнения.

Тarotman

Лев – Рыцарь Денариев

Гороскоп на вторник говорит: вам нельзя расслаблятся. Карта олицетворяет усердие, терпением и настойчивость. Трудолюбие – ваше все, именно благодаря ему вы сможете построить фундамент прочного будущего, которого вам так не хватает сейчас. У вас есть чувство отличия между реально действующими методами и случайными совпадениями, а также – понимание путей осуществления своих планов.

Тarotman

Дева – Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков означает дружескую атмосферу, хорошее настроение и мудрую улыбку. Вам стоит побыть наедине с собой – помедитировать, прогуляться на природе или послушать хорошую музыку. Гороскоп на завтра говорит, что все конфликты исчезнут сами собой, а внутри вас поселится гармония и желание самосовершенствоваться. Также предстоящий период жизни обещает быть полным любви, ласки и взаимопонимания. Именно сейчас к вас придёт осознание особенного родства, возможности понимания без слов.

Тarotman

Весы – Семерка Кубков

Семерка Кубков – это карта иллюзии, миража, призраков. Вы поддаетесь обману, более того – позволяете себя обманывать. Карта кричит вам: откройте наконец-то глаза, так больше быть не может. Пора взглянуть на вещи трезво, или, как минимум – под другим углом. Лучше не участвовать в подозрительных сделках, и тем более не плести интриги. Особенно это касается сферы работы – случайное высказывание, брошенное в порыве эмоций может сыграть против вас и превратиться в море слухов.

Тarotman

Скорпион – Дьявол

Таро подсказывает, что ваши скрытые желания в ближайшее время выйдут наружу. Слабая воля сыграет с вами злую шутку – вернуть уже ничего не выйдет. Вы играете с огнем позволяя худшим сторонам вашей натуры брать верх над всеми остальными качествами. Вредные привычки, непереборчивость во связях, слишком отвязанный отдых будут ожидать вас на каждом шагу. Ваша задача выбрать – поддаться дьяволу или нет.

Тarotman

Стрелец – Отшельник

Отшельник – это карта отрешенности от мира, путь к себе. Если неправильно толковать качества этой карты – интровертность и отрешение от людей – возникает страх одиночества и покинутости. Но правильный настрой поможет найти кое-что большее, чем одиночество. В такие моменты возникает возможность найти то, что мы ищем всю жизнь – ее скрытый смысл, а также увидеть тайные знаки.

Тarotman

Козерог – Шут

Шут – это наш внутренний ребенок. Эта карта обозначает открытость и игру, но также он может выступать в качестве разрушителя. Вы живете только настоящим, легко соглашаетесь на авантюры и выходите сухим из воды, несмотря на озорное поведение. Но это не мешает вам тянутся к большему – в вашем случае – взрослению, изменению взглядов в более ответственную сторону. А извлечение позитива из любого, пусть даже и неприятного опыта, еще никому не мешало.

Тarotman

Водолей – Повешенный

Повешенный, означает, что мы "застряли", зашли в тупик. Но это не значит вечное пребывание на месте – наоборот, это возможность все изменить, перевернуть с ног на голову. Пока нужно подождать, хотя ожидание может показаться безрезультатным, а также – добровольно пострадать от какой-либо потери или пожертвовать удовольствием ради достижения цели. Жертва, которую вы принесете должна быть осмысленной и тогда вас ждет награда.

Тarotman

Рыбы – Мир

Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и счастливое завершение некоего хода событий. Что бы вас до этого не преследовало и не одолевало, знайте – скоро все закончиться. И конец истории не сможет вас разочаровать – вы будете счастливы и гармоничны. В период, который знаменует Мир, вы сможете от души наслаждатся жизнью.

Тarotman

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!