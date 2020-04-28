Гороскоп на 28 апреля: как преодолеть препятствия Стрельцам, Тельцам и Рыбам

Гороскоп на 28 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на вторник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

В этот день появится желание продвигать вперед перспективные идеи и проекты. Однако, несмотря на энтузиазм и вдохновение, на пути могут возникнуть некоторые трудности, проблемы и препятствия. Правила и ограничения покажутся вам достаточно сложными, но благодаря им удастся найти интересные решения, чтобы двигаться вперед.

Овен

Сегодня вы можете столкнуться с какими-то негативными последствиями, препятствиями или критикой. Однако имейте в виду, что решение мелких проблем чаще всего приводит к неожиданным достижениям. Стремитесь быть гибкими и уверенными в себе.

Телец

В этот день возникнут небольшие проблемы, недоразумения или препятствия. Любая критика способна сильно раздражать, однако в ней может быть полезная правда. Следите за тем, что говорите людям и избегайте эмоционального перенапряжения.

Близнецы

Сегодня вы будете нуждаться в стабильности и комфорте, но мелкие ошибки, трудности или задержки могут этому помешать. Постарайтесь преодолеть любые проблемы или вызовы, учитывая, что даже критика способна мотивировать к позитивным изменениям.

Рак

Сегодняшняя энергия поднимет на поверхность скрытые чувства и желания. Несмотря на это, вам будет трудно донести свою точку зрения кому-то из близких. Избегайте любых попыток исправить ситуации или людей, но работайте над проблемными областями.

Лев

Сегодня необходимо сосредоточиться на рабочих делах, планах или тех вещах, которые можете контролировать. Вероятно, вам придется столкнуться с неприятной критикой или препятствиями, но именно это приведет к важным улучшениям и переменам.

Дева

В этот день нужно обратить особое внимание на собственные цели. Домашние дела или обязанности могут показаться более сложными, чем обычно. Старайтесь избегать ощущения угрозы со стороны других людей или какой-то необоснованной критики.

Весы

В этот день вы почувствуете себя слишком уязвимыми, чтобы справляться с внешним давлением. Старайтесь избегать ситуаций, которые могут включать конфронтацию, критику или повышенные требования. Лучше уделите внимание долгосрочным целям и репутации.

Скорпион

Сегодня вы захотите сосредоточиться на каких-то личных делах и целях, но давление со стороны семьи или домашние обязанности могут этому помешать. Однако подобные изменения носят временный характер, поэтому отнеситесь к ним без лишней агрессии.

Стрелец

Сегодня возникнет желание сосредоточиться на том, чего у вас нет. Это временный и довольно полезный процесс, поскольку он поможет найти недостатки, проблемы или ошибки в некоторых действиях. Благодаря этому удастся легче преодолеть любые препятствия.

Козерог

Это время недопониманий, препятствий и проблем. Сегодня вы можете почувствовать беспокойство по поводу денег, критику со стороны близких и отсутствие какой-либо помощи. С другой стороны, удастся научиться чему-то полезному и повысить уверенность в себе.

Водолей

Сегодня не нужно зацикливаться на вещах, которые не можете изменить. Лучше подумайте о том, что следует сделать для улучшения своей жизни. Вероятно, повышенное осознание обязанностей или потребностей подтолкнет к решению любых проблем.

Рыбы

В этот день вы можете столкнуться с упрямством или злостью других людей. Критика и чрезмерное давление способны повлиять на настроение или текущие планы. С другой стороны, если идеи подвергнутся сомнению, это будет еще сильнее мотивировать вас преодолевать препятствия.