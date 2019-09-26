Гороскоп на 27 сентября 2019: кому не повезет в пятницу

Гороскоп на 27 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Пятница станет богатым на приключения днем для многих знаков Зодиака. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

В первой половине дня Овнам предстоит разрулить гору проблем, до которых у вас не доходили руки всю рабочую неделю. С обеда ваша бурная деятельность постепенно начнет утихать, перейдя в тихий и спокойный вечер.

Телец

Гороскоп на 27 сентября говорит, что в пятницу Тельцам будет легче найти путь к намеченной цели. Возможно вас посетит вдохновение, которое поможет вам взглянуть на давно мучившую проблему под другим углом.

Близнецы

В эту пятницу главным событием для Близнецов станет, пожалуй, перспективное знакомство. Какой из сфер оно коснется - личной или деловой - зависит от времени вашего рождения.

Рак

Этот день будет идеально подходить для образования и духовного развития. Возможно стоит почитать книгу или сходить в театр? Пятница должна сложиться для Раков прекрасно.

Лев

27 сентября звезды подарят Львам мощный заряд энергии, которой хватит не только на пятницу, но и на все выходные.

Дева

В пятницу Девам лучше отвлечься от рабочих вопросов и уделить побольше времени своим родным. Устройте теплый домашний вечер или сходите куда-то - прекрасное настроение вам обеспечено.

Весы

В пятницу Весам лучше попрощаться с прошлым, если оно их тяготит. Даже если трудно - отряхнитесь и идите дальше. Впереди много новых свершений.

Скорпион

В пятницу удача будет улыбаться именно Скорпионам. Так что не теряйте времени и вперед на реализацию своих самых смелых планов и проектов!

Стрелец

Звезды рекомендуют вам именно сегодня разобраться с вашими личными проблемами. В пятницу велика вероятность того, что все получится удачно.

Козерог

В этот день гороскоп предупреждает Козерогов об уязвимости. Будьте осторожны и поберегите здоровье.

Водолей

Водолеев в пятницу ждет невероятно успешный день. Вы будете добиваться успеха как в работе, так и на личном фронте.

Рыбы

А вот Рыбам предстоит в последний рабочий день недели предстоит много работы, встреч, разговоров и переживаний. Впрочем, пятница должна получится очень продуктивной.

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