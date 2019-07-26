Гороскоп на 27 июля 2019: кого ждет очень трудный день

Гороскоп на 27 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Некоторым знакам Зодиака следует приготовиться, поскольку день в субботу будет не из легких. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

На этой неделе Овнам пришлось одолеть множество преград. Вы сталкивались с недопониманием, конфликтами и прочими неприятностями, но эта темная полоса уже заканчивается. Впереди светлые, яркие выходные, которые принесут вам массу положительных эмоций.

Телец

Тельцам гороскоп на 27 июля советует держать свои эмоции в крепкой узде. Ваша вспыльчивость в субботу может быть особенно опасна. Из-за необузданных эмоций вы можете потерять очень много.

Близнецы

За эту рабочую неделю вы сильно устали, поэтому начали срываться на людей. Так что лучше в субботу расслабиться, забить на все заботы и постараться отдохнуть. Поскольку следующая неделя потребует от вас не меньше сил.

Рак

Звезды предупреждают Раков о серьезном нервном напряжении, которое вас накроет. 27 июля вас будет тянуть на скандалы и конфликты, но старайтесь не поддаваться этим позывам. Напряжение спадет, а осадочек останется.

Лев

Вы застыли в шаге от намеченной цели, но завистники и соперники пытаются вам помешать. Не волнуйтесь и не нервничайте, вас уже никто не остановит, а приложенные усилия окупятся во много раз.

Дева

Девам в субботу лучше притушить свою инициативность и отдать решение вопросов другим. При этом не давайте садиться окружающим вам на шею. Особенно велика вероятность того, что вас попытается использовать кто-то из семьи. Не ведитесь.

Весы

Личная жизнь Весов может оказаться под угрозой. Все из-за того, что вы такие вспыльчивые. Будьте поспокойнее в субботу, поскольку именно 27 июля гороскоп обещает вам много стрессов. Ссоры не сделают вас лучше.

Скорпион

Скорпионы вряд ли будут весь день отдыхать, как планировали. Постарайтесь меньше отвлекаться на посторонние дела, так вы быстрее закроете поставленные перед вами задачи, к тому же работа принесет вам удовольствие.

Стрелец

Стрельцам гороскоп на завтра обещает романтический настрой и душевное умиротворение. Собственно, этого вы и ждали последние несколько дней

Козерог

Козероги в субботу захотят веселья и кутежа, но судьба распорядится вашим временем несколько иначе. Готовьтесь к решению проблем по быту, а потом может быть будет и веселье.

Водолей

Представители этого знака Зодиака сегодня могут увидеть много нового и непривычного для себя: интересные люди, нестандартные увлечения и многое другое.

Рыбы

Субота обещает Рыбам интересный, насыщенный день. Утром вы захотите отдохнуть, но неожиданные бытовые хлопоты не позволят вам этого сделать в полной мере. Зато вечер будет классным.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!