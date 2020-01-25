Гороскоп на 26 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 26 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: photos.com

Овен

Звезды советуют Овнам 26 января не позволять тому, что происходит вокруг них, слишком сильно влиять на настроение. Держите контроль над своим мировоззрением и своим отношением к людям и ситуациям.

Телец

Тельцам 26 января будет по силам очень многое. Все что потребуется от вас – направить вдохновение в правильное русло и не потратить его. Настройтесь на хороший лад и приступайте к тому, что давно откладывали.

Близнецы

Очень напряженный день. Могут провалиться деловые переговоры. Вполне вероятно возникновение огромного количества домашних хлопот, так что вы полностью погрузитесь в их решение.

Рак

Гороскоп на 26 января говорит: судьба покажет вам, что вы гораздо сильнее, чем думаете. Обратите внимание на удивительные возможности, которые откроются перед вами в будущем.

Лев

26 января звезды советуют Львам быть готовыми к неожиданным ситуациям и необычным событиям. Они могут встретить кого-то, кого давно не видели, или принять серьезное решение относительно своей жизни.

Дева

Прекрасный день для новых знакомств. Проявите все свое очарование. Вероятна встреча с очень влиятельным человеком. Постарайтесь войти к нему в доверие. Такие связи в будущем вам пригодятся.

Весы

Весов 26 января ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 26 января не пренебрегать здоровьем: не поленитесь приготовить себе полезное блюдо и найти время на спорт. Помните, что здоровый ум в здоровом теле.

Стрелец

Стрельцам 26 января улыбнется фортуна на любовном фронте. И не важно, есть ли у вас пара или нет. Милый разговор поднимет вам настроение на долгое время, поэтому не стесняйтесь и выходите на контакт.

Козерог

Звезды говорят, что день будет неудачным для Козерогов. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.

Водолей

Вероятно, что Водолеям 26 января на долю может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

Рыбы

Рыбам звезды 26 января рекомендуют найти время для себя – можно стричься, заниматься внешностью, проводить косметические процедуры или просто найти время, чтобы полежать в ванне.

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