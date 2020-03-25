Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев, Стрельцов и Раков

Гороскоп на 26 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Стрельцы. Скорпионам же не советуют в этот день встревать в споры.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: fromthegrapevine.com

Овен – Десятка мечей

Овны,вам стоит быть очень осторожными. Любое решение, которое вы примете 26 марта, может негативно отразиться на вашем комфорте и благополучии. Прекратите думать об окружающих.

Телец – Луна

26 марта Тельцы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Близнецы – Паж жезлов

Для Близнецов будет очень напряженный день. У представителей этого знака 26 марта могут провалиться деловые переговоры. Также вполне вероятно возникновение огромного количества домашних хлопот, так что они полностью погрузятся в их решение.

Рак – Колесница

Ракам стоит 26 марта ограничить расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Лев – Двойка кубков

Карты Таро советуют Львам 26 марта не позволять тому, что происходит вокруг них, слишком сильно влиять на настроение. Держите контроль над своим мировоззрением и своим отношением к людям и ситуациям.

Дева – Влюбленные

Гадание на Таро говорит о том, что Девам скоро повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого не просто влюбятся, но и поймут, что перед ними настоящий друг.

Весы – Императрица

Весам нужно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Скорпион – Рыцарь денариев

Гадание на Таро советует Скорпионам 26 марта стараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье или на работе. Если у вас возникают недоразумения – решайте их сразу.

Стрелец – Башня

Стрельцы, не бойтесь начинать новые проекты и заводить новые, полезные знакомства. Впереди вас ждет успех – настройтесь на него, но не прекращайте работать. Результат вас порадует.

Козерог –​​​​​​​ Мир

Козерогам 26 марта не стоит принимать на свой счет не слишком вежливое отношение со стороны других. Вероятно, они действуют не со зла, а, например, у них просто выдался тяжелый день.

Водолей –​​​​​​​ Сила

Карты Таро советуют Водолеям приложить немного усилий и встать с насиженного места, чтобы достичь успеха в делах. У вас все получиться, главное – действовать.

Рыбы – Дама денариев

Рыбы, 26 марта у вас могут возникнуть недопонимания с любимым человеком, возможны даже конфликты. Постарайтесь максимально не усугублять ситуацию и по возможности провести день наедине с собой.

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