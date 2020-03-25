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Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев, Стрельцов и Раков

2.7т
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Гороскоп на 26 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Стрельцы. Скорпионам же не советуют в этот день встревать в споры.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Фото: fromthegrapevine.com

Овен Десятка мечей

Овны,вам стоит быть очень осторожными. Любое решение, которое вы примете 26 марта, может негативно отразиться на вашем комфорте и благополучии. Прекратите думать об окружающих.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Телец – Луна

26 марта Тельцы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Близнецы – Паж жезлов

Для Близнецов будет очень напряженный день. У представителей этого знака 26 марта могут провалиться деловые переговоры. Также вполне вероятно возникновение огромного количества домашних хлопот, так что они полностью погрузятся в их решение.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Рак – Колесница

Ракам стоит 26 марта ограничить расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Лев – Двойка кубков

Карты Таро советуют Львам 26 марта не позволять тому, что происходит вокруг них, слишком сильно влиять на настроение. Держите контроль над своим мировоззрением и своим отношением к людям и ситуациям.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Дева – Влюбленные

Гадание на Таро говорит о том, что Девам скоро повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого не просто влюбятся, но и поймут, что перед ними настоящий друг.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Весы – Императрица

Весам нужно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Скорпион – Рыцарь денариев

Гадание на Таро советует Скорпионам 26 марта стараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье или на работе. Если у вас возникают недоразумения – решайте их сразу.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Стрелец – Башня

Стрельцы, не бойтесь начинать новые проекты и заводить новые, полезные знакомства. Впереди вас ждет успех – настройтесь на него, но не прекращайте работать. Результат вас порадует.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Козерог –​​​​​​​ Мир

Козерогам 26 марта не стоит принимать на свой счет не слишком вежливое отношение со стороны других. Вероятно, они действуют не со зла, а, например, у них просто выдался тяжелый день.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Водолей –​​​​​​​ Сила

Карты Таро советуют Водолеям приложить немного усилий и встать с насиженного места, чтобы достичь успеха в делах. У вас все получиться, главное – действовать.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

Рыбы – Дама денариев

Рыбы, 26 марта у вас могут возникнуть недопонимания с любимым человеком, возможны даже конфликты. Постарайтесь максимально не усугублять ситуацию и по возможности провести день наедине с собой.

Гороскоп на 26 марта по картам Таро: что ждет Дев и Раков

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2020
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