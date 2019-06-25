Гороскоп на 26 июня 2019 по картам Таро: кого ждут крупные проблемы

Гороскоп на 26 июня 2019 года по картам Таро для всех знаков Зодиака предсказывает, что в этот день многим потребуется задействовать ум и хитрость. Овнам и Львам гороскоп сулит печальные прощания, стресс и напряжение, а другим представителям зодиакального круга, в частности Ракам и Скорпионам, он принесет мир, спокойствие и радости жизни.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Верховный Жрец

Эта карта олицетворяет мир веры и глубочайшего доверия, основывающегося на непоколебимости избранных ценностей. Овны 26 июня наконец-то определятся для себя со своим путем, а карты настоятельно советуют от него не отходить, несмотря на трудности и преграды. И это правильно, поскольку далее ваш выбор принесет плоды.

ТЕЛЕЦ – Король Мечей

Тельцы в среду будут вынуждены продемонстрировать силу острого, быстрого, и холодного ума. От вас будут ожидать многого, поэтому постарайтесь не подвести тех, кто возлагает на вас надежды. Гороскоп на сегодня советует также быть максимально терпеливыми, так как вы склонны к стрессам и нервозности.

БЛИЗНЕЦЫ – Девятка Жезлов

Гороскоп по картам Таро на завтра сулит вам спорный по эмоциям и чувствам день. Девятка Жезлов означает упрямство, сопротивление какой-либо ситуации или событию, от которых мы ожидаем лишь неприятностей. Вы сегодня настороже и постоянно выжидаете подвоха с какой-то, ведомой только вам одному стороны. Не переубеждайте себя в негативе – посмотрите на ситуацию со светлой стороны.

РАК – Восьмерка Кубков

Восьмерка Кубков — это одна из трех карт "прорыва", обозначающая резкое продвижение вверх по карьерной лестнице. На личном фронте также вам пророчат гармонию и спокойствие. Гороскоп на завтра советует не переживать без повода – не накручивайте себя.

ЛЕВ – Правосудие

Правосудие значит, что сегодня у вас особенно завышенное чувство справедливости, это нормально, поскольку именно вам придется ее восстанавливать. Будьте непоколебимы и руководствуйтесь холодным рассудком, и тогда гороскоп вам прогнозирует удачный исход событий.

ДЕВА – Четверка Жезлов

Девы 26 июня могут немного расслабиться, в вашу жизнь приходит период мира и покоя. Сегодня у вас все будет проходить ровно, постарайтесь не утратить этот баланс из-за ссор и провокаций. Иногда на вас будут нападать со стороны, но это только проверит вас на прочность.

ВЕСЫ – Девять Мечей

Сегодня вас ждет стресс, напряжение, тревога, причина которых – склонность к навязчивости в нашем собственном сознании. Вы придумали себе кучу негатива и используете его против себя же самого. Прекратите обращать внимание на всех, кто сказал вам кривое слово, посмотрел или подышал в вашу сторону.

СКОРПИОН – Восьмерка Денариев

Гороскоп по картам Таро для Скорпионов обещает начало какого-либо многообещающего дела. Это – карта ученика, готового приступить к долгой и трудной, однако чрезвычайно важной для него работе. Труд, который вам предстоит совершить и путь, который вы пройдете даст вам то, что не сможет предложить ни один учебник. Опыт – ваше главное оружие.

СТРЕЛЕЦ – Императрица

Стрельцы 26 июня получат ряд знаков от судьбы. Вероятно, в последнее время вы запутались и не знаете в каком направлении двигаться дальше. В жизни произойдет что-то такое, что покажет вам как поступить так, чтобы извлечь для себя максимальную выгоду.

КОЗЕРОГ – Десять Мечей

Гороскоп для Козерогов на завтра готовит их к завершению определенного этапа в жизни. Вам придется расстаться с тем, что раньше тянуло вас на дно и мешало свободно двигаться. Да, будет нелегко, но стоит понять, что разрубив один канат, вы сможете ухватиться за десятки более крепких и полезных.

ВОДОЛЕЙ – Восьмерка Мечей

Гороскоп по картам Таро показывает, что вы подавляете какую-то часть своей личности. Наверное, пришло время отпустить все необъяснимые тревоги и начать жить спокойно. Большой выброс эмоций может навредить другим, но и их сдерживание приведет к еще худшим последствиям. Поэтому, остается пытаться придерживаться меры.

РЫБЫ – Король Денариев

Рыбы стали заложниками ситуации: вы застряли на одном уровне и не можете сделать решающий шаг. Ваша трусливость взяла верх над разумом, постарайтесь побороть эту ситуацию. Иначе она загонит вас в угол, из которого выбраться будет очень сложно.

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