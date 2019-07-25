Гороскоп на 26 июля 2019: кому не повезет

Гороскоп на 26 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.
Пятница для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Фото: ru.freepik.com
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Овен
26 июля от выдержки и рассудительности Овнов будут зависеть их гармоничные отношения с партнером. Звезды советуют не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
Телец
26 июля Тельцов ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.
Близнецы
Близнецы 26 июля должны остерегаться необдуманных покупок. Не спешите отдавать деньги за что-нибудь новенькое — сначала подумайте, стоит ли вещь финансовых хлопот. Старайтесь рационально подходить к расходам и не принимать слишком серьезных решений.
Рак
Звезды рекомендуют Ракам 26 июля посвятить время семье и близким. Вы можете совместно заняться домашними делами, сходить за покупками или устроить пикник на свежем воздухе.
Лев
Львы, в этот день не исключены конфликты с руководством или с коллегами. И они закончатся не в вашу пользу. Наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие.
Дева
Гороскоп на 26 июля обещает Девам романтический день. Возможно, вы встретите свою вторую половинку. Есть вариант, что о себе также напомнят бывшие.
Весы
26 июля Весам следует позаботиться о том, чтобы иметь ухоженный внешний вид и хорошее настроение. Если усталость все же дает о себе знать, попробуйте освежиться на длительной прогулке
Скорпион
Гороскоп на 26 июля предупреждает Скорпионов, что о себе напомнит человек, с которым вы давно не виделись. Общение с ним пойдет вам на пользу.
Стрелец
Гороскоп на 26 июля рекомендует Стрельцам научиться прислушиваться к интуиции. Именно она может помочь вам найти правильное решение даже в самой сложной ситуации.
Козерог
Козерогам 26 июля особое внимание следует уделить решению личных дел. Если для этого придется уйти с работы, обязательно поставьте шефа в известность.
Водолей
Водолеи, вас ожидает непростой день. Находчивость, осторожность, выдержка и умение сохранять независимость в любой ситуации — главные условия успеха.
Рыбы
Гороскоп на 26 июля для Рыб советует посвящать максимальное количество времени отдыху души и тела. Не ставьте завышенные цели.
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