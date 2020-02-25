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Гороскоп на 26 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

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Гороскоп на 26 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Гороскоп на 26 февраля для всех знаков Зодиака

Фото: Pexels

Овен

Овны, 26 февраля – это хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Телец

26 февраля звезды рекомендуют Тельцам пересмотреть свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми. А также избегайте депрессивных и демотивирующих лиц, особенно тех, кто обрубает вам крылья.

Близнецы

Близнецы 26 февраля будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

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Рак

Важный день, чтобы заняться своим здоровьем. 26 февраля пройдите диагностику, сдайте необходимые анализы и избавьтесь от плохих привычек. Иначе рискуете заболеть.

Лев

Львы, 26 февраля вас будут изрядно раздражать правила, которые установили другие. Звезды рекомендуют набираться смелости и отстаивать собственные границы.

Дева

Гороскоп на 26 февраля говорит, что Девам признаются в чувствах. Все идет к тому, что представителям этого знака могут сделать предложение руки и сердца.

Весы

Весы, не стесняйтесь хорошенько отдохнуть вечером – организуйте себе интересное занятие или идите в гости. Попробуйте разбавить рутину чем-то интересным.

Скорпион

Звезды предсказывают Скорпионам 26 февраля небольшие осложнения в отношениях с начальством. Но, если вы поведете себя достойно и корректно, то конфликт быстро уладится.

Стрелец

26 февраля Стрельцов ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Козерог

Козерогам 26 февраля необходимо постараться свести время, проведенное на рабочем месте, к необходимому минимуму. Вы сейчас куда нужнее вашим родным, нежели коллегам и партнерам.

Водолей

Прекрасное время для романтических встреч, свиданий, новых знакомств и различных проявлений любви. Наслаждайтесь этим прекрасным состоянием каждую минуту.

Рыбы

Рыбы, вам может поступить заманчивое предложение с работы. Оно поможет вам воплотить свое желание в жизнь, поэтому не тяните с ответом. Будьте активнее 26 февраля.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2020
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