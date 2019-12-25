Гороскоп на 26 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 26 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Четверг принесет многим знакам Зодиака приятные подарки и новости. Так, Львам и Девам следует заняться домашними делами, а вот Скорпионам забыть обо всем и отдыхать. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Звезды советуют Овнам 26 декабря не пытаться успеть сделать все дела. Хватит, пришло время остановиться и отдыхать. Все важные задачи можно решить после новогодних праздников.

Телец

Тельцы, 26 декабря постарайтесь не провоцировать никого на конфликты. Вам нельзя ни с кем ссориться, поскольку это негативно повлияет на ваше настроение и эмоциональное состояние.

Близнецы

Близнецы, помните, что тот, кто приручил бардак - овладел хаосом. Перестаньте все контролировать и тогда ваши дела наладятся. Не думайте о том, что у вас может что-то не получиться. Верьте в себя.

Рак

Гороскоп на 26 декабря говорит, что Раки получат неожиданный сюрприз. Будьте готовы к тому, что вам придется усердно поработать.

Лев

Львы, пришло время решать старые дела, которые вы постоянно откладывали на потом. Войдите в новый год без долгов и неразрешенных задач. Вам нужно собраться с силами и сделать последний рывок.

Дева

Гороскоп на 26 декабря обещает Девам день наполненный хлопотами по дому. Займитесь уборкой, нарядите елку, если еще не сделали этого и полностью посвятите себя семье.

Весы

Пришла пора прощаться со старыми привычками. Хватит тащить за собой прошлое - отпустите его. Перестаньте ставить на черное или белое, а лучше заканчивайте эту игру.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 26 декабря забыть обо всем и отдыхать. Не думайте о том, что ждет вас - наслаждайтесь сегодняшним днем и не бойтесь идти на риски.

Стрелец

Гороскоп на 26 декабря говорит, что Стрельцам стоит посвятить день работе. Перестаньте чувствовать себя заложником обстоятельств, поскольку это не так. Управляйте своей жизнью самостоятельно.

Козерог

Гороскоп на 26 декабря говорит о том, что Козерогам следует дать себе второй шанс. Перестаньте думать о плохом и начните двигаться дальше. Вы этого заслужили.

Водолей

Гороскоп на 26 декабря обещает Водолеям насыщенный на приключения день. Вам предстоит важный разговор с близким человеком. Не бойтесь ничего, а главное - будьте честным перед самим собой.

Рыбы

Рыбы, вам 26 декабря придется попотеть на работе, чтобы закрепить результат. Также, порадуйте своих близких.

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