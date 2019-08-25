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Гороскоп на 26 августа 2019: кого ждут неприятности в этот день

1.3т Читать материал на украинском

Гороскоп на 26 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Гороскоп на 26 августа 2019: кого ждут неприятности в этот день
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Овен

Гороскоп на 26 августа пророчит Овнам сложный и насыщенный на неприятности день. Постарайтесь дать себе возможность отдохнуть и поговорите со своим близким другом.

Телец

Тельцам же гороскоп на 26 августа советует этому знаку провести день вместе со своей семьей. Будьте внимательны к близким, поскольку они нуждаются в вашей поддержке.

Близнецы

Гороскоп на 26 августа советует Близнецам обратить внимание на свое здоровье. Так, вам следует дать себе возможность расслабиться и забыть о всех делах и заботах.

Рак

26 августа Ракам следует посвятить день работе и уладить все вопросы, которые они откладывали на потом. Будьте внимательны к мелочам. Если вам нужна помощь - попросите ее.

Лев

Гороскоп на 26 августа говорит, что Львам необходимо подумать о своем поведении. В последнее время вы слишком грубы с окружающими и это негативно сказывается на ваших взаимоотношениях.

Дева

26 августа гороскоп предрекает Девам насыщенный на позитивные эмоции день. Будьте на высоте и не обращайте внимание на негатив.

Весы

Гороскоп на понедельник советует Весам отпустить ситуацию и расслабиться. Вы тратите слишком много времени на ненужные мысли и негативные эмоции. Отдохните и перестаньте грустить из-за пустяков.

Скорпион

Гороскоп на 26 августа для Стрельцов советует им посвятить день своей семье. Не тратьте время на ссоры и сплетни, лучше посвятите его свои близким.

Стрелец

Гороскоп на 26 августа говорит о том, что Стрельцов ждут серьезные неприятности. Будьте внимательны и не садитесь за руль в этот день. Также, постарайтесь быть осторожными. Вечер проведите со своей семьей.

Козерог

Козероги 26 августа следует быть максимально осторожными. Так, постарайтесь не нервничать и не реагировать на критику слишком остро. Помните, что за каждым вашим шагом следят и ждут, когда вы упадете.

Водолей

Гороскоп на 26 августа говорит Водолеям быть осторожными. Вам не следует заключать сделки в этот день или работать. Лучше отложите все свои дела на другой день и отдыхайте.

Рыбы

26 августа Рыбы должны постараться сфокусироваться на работе. Постарайтесь быть продуктивными в этот день. Если вы сделаете все, что от вас зависит - вы получите хороший результат.

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