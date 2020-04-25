Гороскоп на 26 апреля: время решать проблемы Козерогам, Близнецам и Девам

Гороскоп на 26 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на воскресенье.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодняшний день может стимулировать важные изменения, активные шаги и сильное желание чувствовать себя свободными. Не бойтесь прогрессивных, новаторских или мятежных действий. Ищите новые способы самовыражения, а также научитесь правильно обращаться с деньгами.

Овен

Сегодня нужно немного отстраниться и понаблюдать за своей жизнью. Благодаря этому вы сможете увидеть те области и ситуации, которые вызывают чрезмерную обеспокоенность. Не бойтесь проявлять инициативу и старайтесь смотреть на вещи с позитивной стороны.

Телец

Это отличное время для того, чтобы получить более четкое представление о своей жизни. Обратите внимание на те вещи, которые позволяют чувствовать себя максимально комфортно. Возможно, благодаря этому вам удастся сформировать новое видение близких отношений.

Близнецы

Постарайтесь разобраться в своих чувствах, эмоциях и потребностях. Если компромисс или доверие в личных отношениях вышли из равновесия, сегодня это станет особо заметно. Также уделите больше времени проблемам, связанным с потерей контроля или страхом.

Рак

Это энергетически сложное время. Даже небольшие проблемы, связанные с творческими проектами, детьми или отношениями, могут казаться слишком серьезными. Постарайтесь сегодня отстраниться от всех идей и планов, чтобы немного отдохнуть и расслабиться.

Лев

Сегодня могут возникнуть небольшие проблемы, связанные с рутиной, здоровьем или семьей. Однако, с другой стороны, вы сможете рассмотреть и переоценить важность некоторых идей, планов и целей, а также открыть для себя новые перспективы.

Дева

Сегодняшний день может временно усилить текущие проблемы. Скорее всего, появятся осложнения и страхи, связанные с обучением, общением, творчеством или отношениями. С другой стороны, это мощный период для самопознания и ощущения повышенной ответственности.

Весы

Сегодня у вас будет возможность проанализировать, переоценить и по-новому взглянуть на вопросы, связанные с семьей, финансами, безопасностью и комфортом. Некоторые планы могут нуждаться в небольших изменениях или улучшениях.

Скорпион

Это удачное время для поиска ответов. Взгляд в прошлое – это важный процесс, который поможет вам лучше понять, что нужно изменить в своей жизни. Уделите особое внимание тем сферам, в которых ощущаете чрезмерный контроль, страх или давление.

Стрелец

Сегодня нужно пересмотреть свои финансовые дела, а также отношение к людям, которых больше всего цените. Несмотря на то, что личные страхи и беспокойство могут значительно усилиться, приятное общение поможет вам снять нервное напряжение.

Козерог

В этот день вы заметите увеличение нерешенных проблем, вопросов или личных страхов. Постарайтесь пересмотреть и оценить собственный подход к новым начинаниям, дружбе, работе или отношениям. Сосредоточьтесь на том, чтобы улучшить свою жизнь.

Водолей

Сегодня вы можете столкнуться с чрезмерным страхом, беспокойством или разочарованием. Скорее всего, эти ощущения вызваны давними проблемами или накопившимися обидами. С другой стороны, это сильный день для творческого мышления.

Рыбы

Ваша потребность в безопасности и комфорте проявится сильнее, чем обычно. Это прекрасное время для пересмотра долгосрочных целей. Планы, обязательства и проблемы, касающиеся социальной жизни, дружбы или личных целей, будут сегодня в центре внимания.