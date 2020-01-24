Гороскоп на 25 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 25 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому из знаков Зодиака будет везти всю субботу, а кому лучше приготовиться к трудному дню? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: howyoutube.ru

Овен

Звезды говорят, что 25 января Овны могут пойти на риск и авантюру, которая не принесет ожидаемого результата. Будьте аккуратнее.

Телец

Тельцам в эту субботу лучше соблюдать меру и не перебарщивать с весельем. Вас будет тянуть к излишествами в алкоголе и еде, но это может плохо кончиться.

Близнецы

В субботу Близнецам предстоит рассчитывать только на себя. Подарков от судьбы ждать не приходится.

Рак

У Раков наступает противоречивый день, когда они могут как пережить невероятные романтические моменты, так и столкнутся со страшным разочарованием.

Лев

В этот день Львы должны быть готовы отменить планы и отказаться от работы. Вместо этого ваше внимание потребуют друзья или кто-то очень близкий.

Дева

25 января Девам лучше только составлять планы, но не заниматься их воплощением в жизнь, поскольку прогноз для действий крайне неблагоприятный.

Весы

Весам 25 января лучше наконец-то побыть немного эгоистами: подумать о себе и прислушаться к собственным желаниям. Хватит жить только для других.

Скорпион

Скорпионам в субботу нужно отказаться от всяческих крайностей, если они не хотят столкнуться с неприятными последствиями уже в ближайшем будущем.

Стрелец

Не следует сегодня ни с кем конфликтовать, обстоятельства сложатся таким образом, что вы окажетесь на стороне проигравших.

Козерог

Вам предложат интересную и выгодную работу, астрологи советуют соглашаться без лишних сомнений.

Водолей

В субботу вы можете столкнуться с проблемами прошлого, сыграйте на опережение и начните их решать.

Рыбы

Сложный период, астрологи не советуют самостоятельно принимать решения, они могут привести к потерям и разочарованиям.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!