Гороскоп на 25 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 25 января 2019 года для всех знаков Зодиака.
Кому из знаков Зодиака будет везти всю субботу, а кому лучше приготовиться к трудному дню? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Фото: howyoutube.ru
Овен
Звезды говорят, что 25 января Овны могут пойти на риск и авантюру, которая не принесет ожидаемого результата. Будьте аккуратнее.
Телец
Тельцам в эту субботу лучше соблюдать меру и не перебарщивать с весельем. Вас будет тянуть к излишествами в алкоголе и еде, но это может плохо кончиться.
Близнецы
В субботу Близнецам предстоит рассчитывать только на себя. Подарков от судьбы ждать не приходится.
Рак
У Раков наступает противоречивый день, когда они могут как пережить невероятные романтические моменты, так и столкнутся со страшным разочарованием.
Лев
В этот день Львы должны быть готовы отменить планы и отказаться от работы. Вместо этого ваше внимание потребуют друзья или кто-то очень близкий.
Дева
25 января Девам лучше только составлять планы, но не заниматься их воплощением в жизнь, поскольку прогноз для действий крайне неблагоприятный.
Весы
Весам 25 января лучше наконец-то побыть немного эгоистами: подумать о себе и прислушаться к собственным желаниям. Хватит жить только для других.
Скорпион
Скорпионам в субботу нужно отказаться от всяческих крайностей, если они не хотят столкнуться с неприятными последствиями уже в ближайшем будущем.
Стрелец
Не следует сегодня ни с кем конфликтовать, обстоятельства сложатся таким образом, что вы окажетесь на стороне проигравших.
Козерог
Вам предложат интересную и выгодную работу, астрологи советуют соглашаться без лишних сомнений.
Водолей
В субботу вы можете столкнуться с проблемами прошлого, сыграйте на опережение и начните их решать.
Рыбы
Сложный период, астрологи не советуют самостоятельно принимать решения, они могут привести к потерям и разочарованиям.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!