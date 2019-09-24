Гороскоп на 25 сентября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 25 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.
Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Фото: ru.freepik.com
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Овен
Звезды советуют Овнам 25 сентября не отчаиваться и не драматизировать в случае, если их планы пойдут не так, как они себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали.
Телец
Тельцы, в первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам.
Близнецы
Близнецы, 25 сентября следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питания и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.
Рак
Раков 25 сентября ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.
Лев
Звезды советуют Львам 25 сентября провести немного времени в тишине и раздумьях. Так вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни.
Дева
25 сентября Дев ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.
Весы
25 сентября Весы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.
Скорпион
Скорпионы, ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.
Стрелец
Гороскоп на 25 сентября предупреждает Стрельцов, что о себе напомнит человек, с которым они давно не виделись. Общение с ним пойдет вам на пользу.
Козерог
У Козерогов 25 сентября будет очень напряженный день. Звезды советуют: будьте осторожны в отношениях с руководством и коллегами по работе — ваши инициативы могут оказаться не ко времени.
Водолей
Водолеям 25 сентября признаются в чувствах. Более того, все идет к тому, что вам могут сделать предложение руки и сердца.
Рыбы
Рыбам 25 сентября необходимо научиться прислушиваться к интуиции. Именно она может помочь вам найти правильное решение даже в самой сложной ситуации.
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