Гороскоп на 25 сентября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 25 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Звезды советуют Овнам 25 сентября не отчаиваться и не драматизировать в случае, если их планы пойдут не так, как они себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали.

Телец

Тельцы, в первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам.

Близнецы

Близнецы, 25 сентября следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питания и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Рак

Раков 25 сентября ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Лев

Звезды советуют Львам 25 сентября провести немного времени в тишине и раздумьях. Так вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни.

Дева

25 сентября Дев ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Весы

25 сентября Весы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Скорпион

Скорпионы, ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Стрелец

Гороскоп на 25 сентября предупреждает Стрельцов, что о себе напомнит человек, с которым они давно не виделись. Общение с ним пойдет вам на пользу.

Козерог

У Козерогов 25 сентября будет очень напряженный день. Звезды советуют: будьте осторожны в отношениях с руководством и коллегами по работе — ваши инициативы могут оказаться не ко времени.

Водолей

Водолеям 25 сентября признаются в чувствах. Более того, все идет к тому, что вам могут сделать предложение руки и сердца.

Рыбы

Рыбам 25 сентября необходимо научиться прислушиваться к интуиции. Именно она может помочь вам найти правильное решение даже в самой сложной ситуации.

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