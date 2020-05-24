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Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

2.3т
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Гороскоп на 25 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Девы. А вот Скорпионам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Фото: womensweb.in

Овен – Башня

25 мая у Овнов радости и неудачи будут чередоваться. Поэтому не идите на поводу эмоций, сохраняйте спокойствие и действуйте так, как задумали.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Телец –​​​​​​​ Мир

Тельцов ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Близнецы –​​​​​​​ Рыцарь Мечей

Карты Таро рекомендуют в этот день отказаться от вредных привычек. Время подумать о здоровье, не стоит бездумно тратить жизненные силы на сомнительное удовольствие.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Рак – Правосудие

Раков 25 мая ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Лев –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро предупреждают Львов: 25 мая различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Дева – Звезда

Вас ждет удачный период, когда все будет происходить по вашему сценарию: с начальством можно обсудить свои перспективы и даже рассчитывать на повышение, с родными людьми – понимание и благодать, а с любимым человеком – романтика.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Весы –​​​​​​​ Колесница

Карты Таро предсказывают Весам отличный и насыщенный день. События в личной жизни окажутся знаковыми, поэтому не пропустите их.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Скорпион –​​​​​​​ Воздержание

Скорпионам 25 мая стоит постараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения — решайте их сразу.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Стрелец –​​​​​​​ Солнце

Стрельцам 25 мая следует никуда не торопиться. Сделайте кофе или чай, посмотрите фильм или просто отдохните в тишине.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Козерог – Паж Кубков

25 мая Козероги могут найти причины для грусти. Постарайтесь отвлечься от дурных мыслей с помощью физических нагрузок.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Водолей –​​​​​​​ Колесо Фортуны

Для Водолеев этот день будет удачным во всех отношениях, особенно в материальном плане. Не выпускайте инициативу из рук и не отказывайтесь от помощи, лишней она не будет.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Рыбы –​​​​​​​ Отшельник

Рыбам 25 мая стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет вам понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Таро гороскоп 2020
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