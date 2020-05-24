Гороскоп на 25 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Гороскоп на 25 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Девы. А вот Скорпионам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: womensweb.in

Овен – Башня

25 мая у Овнов радости и неудачи будут чередоваться. Поэтому не идите на поводу эмоций, сохраняйте спокойствие и действуйте так, как задумали.

Телец –​​​​​​​ Мир

Тельцов ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Близнецы –​​​​​​​ Рыцарь Мечей

Карты Таро рекомендуют в этот день отказаться от вредных привычек. Время подумать о здоровье, не стоит бездумно тратить жизненные силы на сомнительное удовольствие.

Рак – Правосудие

Раков 25 мая ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Лев –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро предупреждают Львов: 25 мая различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Дева – Звезда

Вас ждет удачный период, когда все будет происходить по вашему сценарию: с начальством можно обсудить свои перспективы и даже рассчитывать на повышение, с родными людьми – понимание и благодать, а с любимым человеком – романтика.

Весы –​​​​​​​ Колесница

Карты Таро предсказывают Весам отличный и насыщенный день. События в личной жизни окажутся знаковыми, поэтому не пропустите их.

Скорпион –​​​​​​​ Воздержание

Скорпионам 25 мая стоит постараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения — решайте их сразу.

Стрелец –​​​​​​​ Солнце

Стрельцам 25 мая следует никуда не торопиться. Сделайте кофе или чай, посмотрите фильм или просто отдохните в тишине.

Козерог – Паж Кубков

25 мая Козероги могут найти причины для грусти. Постарайтесь отвлечься от дурных мыслей с помощью физических нагрузок.

Водолей –​​​​​​​ Колесо Фортуны

Для Водолеев этот день будет удачным во всех отношениях, особенно в материальном плане. Не выпускайте инициативу из рук и не отказывайтесь от помощи, лишней она не будет.

Рыбы –​​​​​​​ Отшельник

Рыбам 25 мая стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет вам понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

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