Гороскоп на 25 мая 2019: кого ждет огорчение

Гороскоп на 25 мая 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака в субботу может понадобиться помощь друзей, а другому следует осторожнее подбирать слова и не совершать ошибок. В целом же гороскоп на завтра несет массу занимательных возможностей. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

Овен

Гороскоп на 25 мая говорит, что в субботу Овнам может потребоваться помощь родных или друзей. Вам ее наверняка предложат, но в силу характера и врожденной гордости вам может быть трудно ее принять. Не совершайте ошибку и не отказывайтесь от протянутой к вам руки.

Телец

Будьте в субботу осторожнее и не ведитесь на всплески эмоций, которые могут сопровождать вас весь день. Тельцы рискуют завтра угодить в сети пылкой любви, даже ваша работа, к которой вы относитесь очень серьезно, может не спасти.

Близнецы

Близнецам в эту субботу лучше смело браться за накопившиеся за неделю бытовые дела. Если вы не сделаете этого завтра, то другого времени в скором будущем вы уже можете и не найти - начинается очень напряженный период.

Рак

Звезды сулят Ракам 25 мая небольшие осложнения на семейном фронте, конфликты могут возникать на ровном месте. Не рубите с плеча и все наладится.

Лев

В первой половине дня Львы будут чувствовать себя очень уверенно и бодро, а вот во второй может случиться энергетический спад. Возможно, вам следует провести время на природе и подзарядить батарейки.

Дева

25 мая Девы готовы смело бросаться в водоворот авантюр и любовных романов. А почему бы и нет. Не исключено, что именно так вы найдете свое счастье. Тем же, кто его уже нашел, предстоит провести спокойный день с любимыми.

Весы

Тех, кто родился под знаком Весов, во всех начинаниях поддержит любимый человек, что окажется как никогда кстати. Приступая завтра к важному делу, знайте, что у вас есть на кого опереться.

Скорпион

Скорпионы 25 мая могут покорять любые вершины. Вы будете чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. Если же вы планировали провести этот день без особых свершений и активностей, звезды всячески поспособствуют просто приятному времяпровождению.

Стрелец

Не исключено, что сегодня коллеги или знакомые Стрельцов сыграют крайне важную роль в их жизни. Увы, не обязательно благоприятную.

Козерог

Козерогам в субботу не следует совершать ошибок. Любые неверные поступки или плохо подобранные слова могут привести к непоправимым последствиям.

Водолей

У Водолеев 25 мая - день гостеприимства. Высока вероятность того, что завтра к вам завалится толпа гостей, которые сметут все из холодильника и натопчут в прихожей. Но зато вам будет весело.

Рыбы

Звезды предсказывают Рыбам важность "второго дыхания". Найдите в себе силы подняться после перенесенных неприятностей и идти дальше - тогда все будет хорошо.

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