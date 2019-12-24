Гороскоп на 25 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 25 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: hopenetwichita.org

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Овен

Звезды советуют Овнам 25 декабря не отчаиваться и не драматизировать в случае, если их планы будут идти не так, как они себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет лучшим, чем вы ожидали.

Телец

Тельцы, 25 декабря вы узнаете, чего на самом деле хотите. Наступит время принимать ключевые решения. Звезды советуют заручиться поддержкой людей, которые смогут вам помочь. Поверьте, что вы можете сделать все, что угодно.

Близнецы

Близнецы, 25 декабря не спешите отказываться от своего выходного ради работы. В конце концов, вы заслужили отдых. Реализуйте свое право.

Рак

Гороскоп на 25 декабря говорит, что Раки могут почувствовать усталость и упадок сил. Ничего страшного, просто ваше тело дает вам знак, что пора отдохнуть. Постарайтесь исполнить это желание.

Лев

Львы, вы можете смело экспериментировать с едой и одеждой. Мешайте различные вкусы и пробуйте новые блюда, меняйте имидж и стиль. Будете иметь 25 декабря успех во всех сферах.

Дева

Гороскоп на 25 декабря обещает Девам день наполненный приятными встречами и новыми впечатлениями. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

Весы

Весы, самое время встретиться с давним другом. Однако не стоит рассказывать все свои тайны, держите язык за зубами — откровенность может сыграть с вами злую шутку.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 25 декабря быть более рассудительными и бережно относиться к своим финансам. Не стоит совершать импульсивные покупки. Подумайте дважды перед тем, как отдавать деньги за вещь, которая вам не нужна.

Стрелец

Гороскоп на 25 декабря говорит, что в этот день Стрельцы будут на высоте. Внимание окружающих им обеспечено, поэтому нужно приготовится к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Козерог

Козероги, не откладывайте важные дела на потом, потому что они будут накапливаться и отягощать вас в наименее подходящий момент. Даже если устали, будьте терпеливы. Напряженный период скоро пройдет.

Водолей

Гороскоп на 25 декабря говорит, что Водолеям следует вкладывать деньги в себя. Как в процедуры для здоровья и красоты, так и в саморазвитие. Вам это сейчас необходимо.

Рыбы

Звезды предупреждают Рыб: попытка показать свое превосходство или навязать свое мнение может стать причиной серьезной ссоры с любимым человеком. Вам нужно 25 декабря проявить мудрость и терпение.

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