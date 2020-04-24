Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами
Гороскоп на 25 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Тельцы. А вот Овнам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.
OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.
Овен – Звезда
У Овнов 25 апреля могут возникнуть трудности в личной жизни: возможны недопонимания и даже конфликты с любимым человеком. Карты советуют контролировать свои эмоции, а также не давать ложных обещаний.
Телец – Мир
Тельцам карты рекомендуют не смешивать личную жизнь и работу. Также не стоит браться за новые дела или начинать новые проекты. Направьте свою энергию на то, чтобы улучшить отношения с партнером.
Близнецы – Семерка жезлов
25 апреля достижения Близнецов могут не оценить по достоинству. Однако не стоит расстраиваться. Если вы будете продолжать в том же духе, успех в профессиональной сфере не заставит себя ждать.
Рак – Король жезлов
Раки будут готовы принять неожиданные решения, которые удивят ваше окружение. Новые знакомства принесут только пользу. Однако карты предупреждают: не давайте деньги в долг.
Лев – Двойка кубков
Обратите внимание на своего партнера: скорее всего в последнее время вы были слишком заняты работой, и отношения между вами накалились. В любви придется отдавать больше, чем брать.
Дева – Десятка кубков
Хороший день для покупок. Период подходит для знакомств с противоположным полом. Также карты советуют обратить внимание на свое здоровье.
Весы – Король кубков
Если у вас есть долги, постарайтесь быстрее их отдать. Окружающие попытаются раскритиковать ваши идеи и испортить настроение – будьте внимательными и сдержанными.
Скорпион – Четверка денариев
В первой половине дня возможна финансовая прибыль: либо вам отдадут старый долг, либо получите вознаграждение. Хороший день для реализации смелых идей – успех будет сопутствовать вам.
Стрелец – Шестерка денариев
25 марта у Стрельцов может состояться важный разговор с начальством. Однако переживать не стоит: все закончится с пользой для вас. Вечером представителей знака Зодиака ждет приятный отдых в хорошей компании.
Козерог – Девятка денариев
Не спешите принимать важные решения и не торопите события. Сейчас наступает период, когда лучше хорошо обдумывать каждое свое решение. Также не стоит тратить время на выяснение отношений.
Водолей – Колесница
Уделите внимание финансовым вопросам. Кроме того, не стоит сейчас брать деньги в долг. Благоприятный период для того, чтобы задуматься о запуске собственного бизнеса.
Рыбы – Луна
25 марта у Рыб могут возникнуть недопонимания с коллегами и друзьями. Не планируйте серьезных дел, так как сегодня не все будет складываться так, как вам бы этого хотелось.