Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Гороскоп на 25 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Тельцы. А вот Овнам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Звезда

У Овнов 25 апреля могут возникнуть трудности в личной жизни: возможны недопонимания и даже конфликты с любимым человеком. Карты советуют контролировать свои эмоции, а также не давать ложных обещаний.

Телец – Мир

Тельцам карты рекомендуют не смешивать личную жизнь и работу. Также не стоит браться за новые дела или начинать новые проекты. Направьте свою энергию на то, чтобы улучшить отношения с партнером.

Близнецы – Семерка жезлов

25 апреля достижения Близнецов могут не оценить по достоинству. Однако не стоит расстраиваться. Если вы будете продолжать в том же духе, успех в профессиональной сфере не заставит себя ждать.

Рак – Король жезлов

Раки будут готовы принять неожиданные решения, которые удивят ваше окружение. Новые знакомства принесут только пользу. Однако карты предупреждают: не давайте деньги в долг.

Лев – Двойка кубков

Обратите внимание на своего партнера: скорее всего в последнее время вы были слишком заняты работой, и отношения между вами накалились. В любви придется отдавать больше, чем брать.

Дева – Десятка кубков

Хороший день для покупок. Период подходит для знакомств с противоположным полом. Также карты советуют обратить внимание на свое здоровье.

Весы – Король кубков

Если у вас есть долги, постарайтесь быстрее их отдать. Окружающие попытаются раскритиковать ваши идеи и испортить настроение – будьте внимательными и сдержанными.

Скорпион – Четверка денариев

В первой половине дня возможна финансовая прибыль: либо вам отдадут старый долг, либо получите вознаграждение. Хороший день для реализации смелых идей – успех будет сопутствовать вам.

Стрелец – Шестерка денариев

25 марта у Стрельцов может состояться важный разговор с начальством. Однако переживать не стоит: все закончится с пользой для вас. Вечером представителей знака Зодиака ждет приятный отдых в хорошей компании.

Козерог – Девятка денариев

Не спешите принимать важные решения и не торопите события. Сейчас наступает период, когда лучше хорошо обдумывать каждое свое решение. Также не стоит тратить время на выяснение отношений.

Водолей – Колесница

Уделите внимание финансовым вопросам. Кроме того, не стоит сейчас брать деньги в долг. Благоприятный период для того, чтобы задуматься о запуске собственного бизнеса.

Рыбы – Луна

25 марта у Рыб могут возникнуть недопонимания с коллегами и друзьями. Не планируйте серьезных дел, так как сегодня не все будет складываться так, как вам бы этого хотелось.