Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

1.2т
Читать материал на украинском

Гороскоп на 25 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Тельцы. А вот Овнам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

travelveter.ru

Овен – Звезда

У Овнов 25 апреля могут возникнуть трудности в личной жизни: возможны недопонимания и даже конфликты с любимым человеком. Карты советуют контролировать свои эмоции, а также не давать ложных обещаний.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Телец – Мир

Тельцам карты рекомендуют не смешивать личную жизнь и работу. Также не стоит браться за новые дела или начинать новые проекты. Направьте свою энергию на то, чтобы улучшить отношения с партнером.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Близнецы – Семерка жезлов

25 апреля достижения Близнецов могут не оценить по достоинству. Однако не стоит расстраиваться. Если вы будете продолжать в том же духе, успех в профессиональной сфере не заставит себя ждать.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Рак – Король жезлов

Раки будут готовы принять неожиданные решения, которые удивят ваше окружение. Новые знакомства принесут только пользу. Однако карты предупреждают: не давайте деньги в долг.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Лев – Двойка кубков

Обратите внимание на своего партнера: скорее всего в последнее время вы были слишком заняты работой, и отношения между вами накалились. В любви придется отдавать больше, чем брать.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Дева – Десятка кубков

Хороший день для покупок. Период подходит для знакомств с противоположным полом. Также карты советуют обратить внимание на свое здоровье.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Весы – Король кубков

Если у вас есть долги, постарайтесь быстрее их отдать. Окружающие попытаются раскритиковать ваши идеи и испортить настроение – будьте внимательными и сдержанными.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Скорпион – Четверка денариев

В первой половине дня возможна финансовая прибыль: либо вам отдадут старый долг, либо получите вознаграждение. Хороший день для реализации смелых идей – успех будет сопутствовать вам.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Стрелец – Шестерка денариев

25 марта у Стрельцов может состояться важный разговор с начальством. Однако переживать не стоит: все закончится с пользой для вас. Вечером представителей знака Зодиака ждет приятный отдых в хорошей компании.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Козерог – Девятка денариев

Не спешите принимать важные решения и не торопите события. Сейчас наступает период, когда лучше хорошо обдумывать каждое свое решение. Также не стоит тратить время на выяснение отношений.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Водолей – Колесница

Уделите внимание финансовым вопросам. Кроме того, не стоит сейчас брать деньги в долг. Благоприятный период для того, чтобы задуматься о запуске собственного бизнеса.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Рыбы – Луна

25 марта у Рыб могут возникнуть недопонимания с коллегами и друзьями. Не планируйте серьезных дел, так как сегодня не все будет складываться так, как вам бы этого хотелось.

Гороскоп на 25 апреля по картам Таро: кому повезет с деньгами

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Астрологический прогноз
Теги
Таро гороскоп 2020 гадание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гороскоп