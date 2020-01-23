Гороскоп на 24 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 24 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому из знаков Зодиака будет везти всю пятницу, а кому лучше приготовиться к трудному дню? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: howyoutube.ru

Овен

Гороскоп на 24 января говорит, что в этот день Овнам понадобится вся их твердость духа и стойкость, если они хотят отстоять свои идеи перед окружающим миром, который отнесется к ним скептически.

Телец

Тельцам в эту пятницу не стоит лениться и долго спать, если вы не хотите пропустить выгодное предложение, способное изменить вашу жизнь.

Близнецы

Близнецам 24 января лучше избегать контактов с людьми, которые не вызывают у них особого доверия и уважения.

Рак

Ракам 24 января может захотеться оглянуться в прошлое и погрузиться в воспоминание. Впрочем, не увлекайтесь этим, ведь за размышлениями о минувшем можно упустить что-то стоящее в настоящем.

Лев

У Львов наступает подходящий день для того, чтобы избавляться от ненужных вещей и связей, которые вам давно мешают.

Дева

24 января Девы получат очень интересную и неожиданную информацию, которая может вас очень сильно порадовать и удивить. Возможно вас ожидает повышение или какой-то сюрприз от близкого человека.

Весы

Не обращайте внимания на слова окружающих. А также остерегайтесь просьб о помощи – возможно, это афера.

Скорпион

Ваше плохое настроение может помешать налаживанию деловых отношений. Ищите способы отвлечься от своих проблем.

Стрелец

Вас ждет монотонная и скучная работа. Постарайтесь побыстрее с ней разделаться и перейти к более интересным занятиям.

Козерог

В этот день Козерогов могут ожидать очень серьезные соблазны потратить серьезную сумму денег. Лучше не поддавайтесь, если не хотите столкнуться с большими проблемами.

Водолей

Водолеям лучше не делиться ни с кем своими секретами и проблемами. Настоящего сочувствия вы не дождетесь, а вот проблемы можете получить.

Рыбы

У Рыб наступает отличное время для начала продуктивного делового сотрудничества. Вы сможете реализовать новый интересный проект или же получите неожиданную выгоду.

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