Гороскоп на 24 сентября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности в этот день

Гороскоп на 24 сентября 2019 года, по картам Таро.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Влюбленные

Возле вас появился незнакомец, который толкает вас на необдуманные поступки. Он, как Змей-искуситель пытается заставить вас делать то, что может повлечь за собой негативные последствия. Он нашептывает, что выбор за вами, но при этом продолжает свои манипуляции.

ТЕЛЕЦ - Двойка жезлов

Вы находитесь в нерешительности. У вас никак не получается принять решение, высказаться или просто наконец взяться за дело. Волноваться по этому поводу не стоит. В такие дни действительно лучше занять нейтральную позицию.

БЛИЗНЕЦЫ - Десятка жезлов

Этот день желательно встретить хорошей порцией дисциплины и выдержки. Вполне возможно, что вам понадобится и то, и другое. Либо вы сами возьметесь за дело, которое потребует всех ваших сил и даже больше, либо вам поручат дело, которое покажется вам невыполнимым вначале. Но, если дело того стоит, соберитесь с силами и рискните.

РАК - Паж денариев

Вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали. “Держите нос по ветру” и реагируйте сразу, когда вам предложат, например, заключить выгодную сделку, оказать практическую помощь или моральную поддержку.

ЛЕВ - Король мечей

Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием и остроумием - и поддержка вам обеспечена. Проявите свой ясный ум именно там, где ситуация очень давно требует решения.

ДЕВА - Туз денариев

Ловите миг удачи. Удача может выпасть вам где угодно. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

ВЕСЫ - Девятка жезлов

Можете смело встретить этот день хорошей порцией недоверия. Будьте начеку и не "раскрывайтесь" даже с той стороны, откуда не ждете опасности. А если у вас к тому же недавно была ссора с кем-то или иная неприятная ситуация, то вам надо особенно остерегаться впутываться в это дело снова.

СКОРПИОН - Туз кубков

Используйте этот день, чтобы сделать наконец решительный шаг или принять многообещающее предложение. Это особенно касается дел сердечных. Если вы умеете общаться с людьми и руководствоваться своим внутренним голосом, то счастье для вас может начаться в скором времени.

СТРЕЛЕЦ - Семерка мечей

Не исключено, что вас попытаются обокрасть. Ведя переговоры или подписывая договора, будьте особенно внимательны и прочтите все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не попасть впросак. Эта карта советует вам самому схитрить или блефовать, чтобы к вам отнеслись с должным уважением или не оставили в дураках.

КОЗЕРОГ - Верховная жрица

Не ищите ни объяснений, ни оправданий решениям, которые принимаете. Положитесь на интуицию. Не отдавай эту силу повседневным мелочам, цени каждую минуту наедине с собой, обращайся к внутреннему голосу. Храните ясность чувств и мыслей, будь добр к окружающим.

ВОДОЛЕЙ - Пятерка кубков

Готовьтесь к огорчениям. Если вы уже заранее радовались чему-то или считали дело решенным, то этот день вас разочарует. Если вы потерпели разочарование в действительно серьезном деле, то примите свое поражение с честью и не скрывайте его перед другими. Чем честнее и искреннее вы поведете себя, тем скорее сможете обрести новую почву под ногами.

РЫБЫ - Королева денариев

Не слушайте никого, не позволяйте сегодня никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами. Вот и не забывайте о своих долгосрочных планах, и обрабатывайте свой виноградник терпеливо и усердно, чтобы он в один прекрасный день дал богатый урожай.

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