Гороскоп на 24 ноября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 24 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: cosmopolitan.co.za

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Овен

Овнам 24 ноября, как никогда, будет трудно сосредоточиться на повседневных задачах. Водоворот эмоций и растерянность могут привести к не совсем тем последствиям, которые бы хотелось видеть. Впрочем, звезды говорят, что все в ваших руках, поэтому даже совсем неудачное дело со временем сумеете уладить.

Телец

24 ноября — благоприятный день для семейных и душевных встреч. Не устраивайте шумную вечеринку, просто посидите и поговорите с теми, кто вам приятен. Это восполнит вашу внутреннюю пустоту.

Близнецы

24 ноября Близнецам следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли вам пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать переменам.

Рак

24 ноября Раки могут получить интересное и выгодное предложение по работе. Поэтому им нужно постараться не только отсиживаться в офисе, а проявлять активность, общаться с начальством, знакомиться с новыми коллегами. Будьте в теме того, что происходит вокруг вас.

Лев

Гороскоп на 24 ноября говорит, что Львов ожидает день с повышенным уровнем конфликтности. Стоит избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранять мир в семье.

Дева

Девы, новые перспективные планы изменят стиль и уровень вашей работы, возможно, вам предложат участвовать в совместном проекте, сулящем неплохие доходы.

Весы

24 ноября Весам стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет вам понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Скорпион

Звезды Советуют Скорпионам 24 ноября не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить.

Стрелец

Стрельцам 24 ноября стоит быть смелее, проявлять больше инициативы и громко говорить о своих желаниях и намерениях. Немножко амбициозности вам не помешает, особенно тем, у кого есть пара.

Козерог

Гороскоп на 24 ноября говорит, что у Козерогов день пойдет не так, как они себе запланировали. Но если приложите максимум усилий — сможете добиться больших успехов в любом деле. Будьте активны в воскресенье.

Водолей

Звезды советуют Водолеям 24 ноября взяться за воплощение своей сокровенной мечты, особенно той, которой они немного боятся.

Рыбы

Гороскоп на 24 ноября рекомендует Рыбам не сидеть дома. Идите вечером на мероприятие или на прогулку, это поможет завязать вам новые знакомства.

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