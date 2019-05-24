Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: грядет затишье перед бурей

Гороскоп на завтра, 25 мая 2019 года, по картам Таро прогнозирует для всех знаков Зодиака эмоциональное обновление. Период застоя будет завершен, благодаря тому, что вы измените свой подход к происходящим в жизни ситуациям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро для каждого знака Зодиака.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского иллюстратора Дэвида Корси.

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С ними шутки плохи: названы самые жестокие знаки Зодиака.

ОВЕН – Шут

Овны 25 мая должны задуматься о том, насколько ли правильным является ваш подход к жизни. Вы очень принципиальны и в некотором смысле консервативны, и ваше мнение, следовательно, должно быть верным. Однако вас также окружают люди, и они не обязаны во всем соглашаться. Просто попробуйте изменить свое отношение и принять мнение других. тогда сможете избежать ссор.

ТЕЛЕЦ – Король мечей

Гороскоп на субботу обещает Тельцам, что день будет насыщенным и эмоционально напряженным. Вероятно, вам предстоит либо важный разговор, либо необходимость принять взвешенное, ответственное решение. В любом случае стоит уделить этому внимание, так как от финала может зависеть ваше дальнейшее будущее.

БЛИЗНЕЦЫ – Отшельник

Близнецы 25 мая проведут день с близкими, по крайней мере так прогнозирует гороскоп. Вы давно жаждете уединения и тишины, хотите, чтобы вас никто не трогал. Но все же вам нужно уделить время дорогим людям. Вот увидите, что общение даст вам ценный урок, который прольет свет на многие события.

РАК – Воздержание

Гороскоп на сегодня приготовил Ракам сюрприз: вы можете встретить человека, которого давным-давно не видели, однако очень соскучились. Сами бы вы вряд ли вышли на связь с давно забытым другом. Также представителям этого знака Зодиака предстоит отыскать баланс между добром и злом. Карта Воздержание символизирует достижение золотой середины между крайностями. Следовательно, вам стоит правильно расставить приоритеты и определить, что важнее всего именно в настоящий момент.

ЛЕВ – Дама жезлов

Львы 25 мая должны задуматься о лидерстве. Вероятно, ваши амбиции остаются неудовлетворенными, поэтому вы не можете полноценно и спокойно вести свою деятельность. Попытайтесь поговорить с тем, кто может помочь вам достичь желанной цели. Не бойтесь открыто заявить о том, что вас смущает или не устраивает.

ДЕВА – Пятерка денариев

Гороскоп для дев на 25 мая может сулить потерю чего-то материального и приобретение взамен житейского опыта, извлечение урока. Вы слишком зациклились на материальном, но это далеко не все, из чего состоит наша жизнь. Эмоции и чувства – это тоже очень важное, что поможет вскоре достичь максимальной внутренней гармонии.

ВЕСЫ – Тройка мечей

Весы 25 мая могут столкнуться с конфликтом – бурлящие чувства гнева и раздражения принесут в жизнь определенные трудности. Тройка Мечей всегда символизирует собой стремление к недостижимому идеалу, отказ от действительности и, вместе с тем, неспособность от этой действительности уйти. Или, другими словами, попытку решить задачу неподходящими способами. Весам стоит собраться наконец-то с силами и сделать рывок, иначе можете погрязнуть в этой пучине.

СКОРПИОН – Верховная жрица

Эта карта подразумевает для представителей этого знака Зодиака глубинные, подсознательные силы: интуицию, внутренний голос, предчувствия, дающие твердую уверенность в чем-то. При чем вам не нужны никакие доводы и объяснения. Существуют такие моменты, когда вселенная прямо-таки кричит, что и как надо делать. Не противьтесь этому, в данном случае вам она вам просто помогает.

СТРЕЛЕЦ – Дама жезлов

Стрельцы 25 мая должны обратить внимание на общение со своим окружением. Ваши личные отношения базируются на зрелом понимании, вы преданны и проницательны. Сегодня вам стоит еще раз проявить настойчивость. Это поможет в будущем стать максимально продуктивным и добиться успеха.

КОЗЕРОГ – Тройка кубков

Гороскоп на завтра для Козерогов обещает им финансовую прибыль. Это награда за ваши старания, ведь ранее вы массу сил потратили на реализацию определенной задачи. Двигайтесь четко и в том направлении, которое ранее было выбрано вами. Оно верное, поэтому придерживайтесь траектории для высоты собственного полета.

ВОДОЛЕЙ – Девятка денариев

Эта карта считается признаком финансового успеха, выигрыша, крупной и часто неожиданной прибыли. Она означает поворот к лучшему, везение, удачное стечение обстоятельств, материальное благосостояние и перемены, которые позволяют сделать жизнь гораздо более комфортной. Гороскоп на завтра предсказывает исключительный успех, который достигнут благодаря личным талантам и усилиям.

РЫБЫ – Пятерка кубков

Рыбы 25 мая столкнутся с внутренним беспокойством. Карта, которая вам выпала, обозначает разочарование, скорбь об утраченном. Это, с одной стороны, может означать несбыточность того, на что человек очень сильно рассчитывал, а с другой – переживания по поводу утраты чего-то значимого. Гороскоп на субботу сулит вам трудный период, но, в то же время, он символизирует и то, что в скором времени события нормализуются.

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