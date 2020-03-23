Гороскоп на 24 марта: взрыв энергии у Овнов, Львов, Стрельцов, Козерогов

Гороскоп на 24 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на вторник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

С наступлением сегодняшнего новолуния вы находитесь в прекрасном положении, чтобы рассмотреть приверженность личным целям. Сегодня появится особое желание попробовать что-то новое и новаторское. С энтузиазмом и уверенностью идите вперед, берите на себя ответственность за свою жизнь и обретайте мужество. Это сильный цикл, в рамках которого необходимо переоценить значимость отношений не только с окружающими людьми, но и с самим собой.

Овен

Сегодняшнее новолуние принесет ощущение нового начала в жизни. Пришло время воссоздать или изменить себя, и у вас есть возможность сделать это. День принесет совершенно новую ориентацию и взрыв личной энергии. Работая над самосовершенствованием, вы обнаружите, что наполняетесь идеями и надеждой. Различные начинания, связанные со здоровьем, имиджем, индивидуальностью и внешним видом, ожидаются не только сегодня, но и в ближайшие недели.

Телец

В этот день нужно прислушиваться к интуиции и сохранять бдительность. Стремление найти некоторый уровень душевного спокойствия будет сегодня очевидным. Возможно, вам потребуется немного больше времени для размышлений и детоксикации на эмоциональном уровне. Тем не менее новая энергия благоприятна для решения долгосрочных проблем. В предстоящие недели вам придется уладить некоторые вопросы, а сегодняшнее новолуние подчеркнет эту необходимость.

Близнецы

Новолуние принесет вам новую энергию, а также вдохновение для смелых идей и целей. Эмоциональное удовлетворение может прийти благодаря личным взаимодействиям, поддержке друзей и партнеров. Готовность делиться искренними чувствами и признавать других, как неотъемлемую часть успеха, поможет улучшить существующие отношения. Кроме того, в этот день вы осознаете свои самые сокровенные надежды и желания.

Рак

Благодаря сегодняшнему новолунию удастся лучше прояснить собственные цели и обязанности. Также вы сможете возобновить партнерские отношения или преодолеть камни преткновения в своей карьере. Этот день принесет дополнительную силу и энергию для важных изменений, улучшения репутации и признания личных достижений. Старые планы или проекты могут выпасть из фокуса, когда вы создадите место для новых.

Лев

Новолуние этим утром может послужить подсказкой для расширения воображения в предстоящие недели. Сегодня вам удастся почувствовать обновление сил и энергии, а также свежим взглядом посмотреть на свою жизнь. Желание что-то улучшить будет мотивировать вас на новые начинания и смелые решения. Возможно, пришло время уделить внимание изучению новых интересов и изменению текущей рутины.

Дева

Сегодняшнее новолуние окажет сильное влияние на стимулирование решимости, изменение образа жизни или улучшение финансовой ситуации. Возьмите на себя ответственность за те области жизни, где чувствуете чрезмерную зависимость от других. Речь идет о понимании ваших пристрастий и улучшении личных связей. Также этот день может вызвать внутренние разочарования, если текущие отношения не удовлетворяют ваши потребности.

Весы

Новолуние подтолкнет вас к лучшему пониманию или полному раскрытию личных потребностей в любви.

Тем не менее старайтесь все обдумывать, прежде чем вносить значительные изменения. Сегодня вы ощутите большую смелость, чем обычно, и сможете взглянуть на свою жизнь глазами любимого человека. Энергия будет поощрять новую или обновленную связь в текущих отношениях. Будьте более откровенными и эмоционально открытыми друг с другом.

Скорпион

Новолуние этим утром поможет расчистить путь для новых начинаний, связанных с заботой о себе, работой и благополучием. Аспекты здоровья и хорошего самочувствия, а также решения для лучшей организации повседневной жизни окажут на вас наибольшее влияние. Кроме того, адаптация к меняющимся обстоятельствам работы приведет к появлению креативных идей и подходов, которые иначе могли бы и не открыть.

Стрелец

Сегодняшнее новолуние выявит ваши творческие и романтические качества. В центре внимания будет возрождение старого хобби, возвращение к предыдущей любви или совершенно новые удовольствия в текущих отношениях. В настоящее время сила притяжения намного сильнее, чем обычно, что может воодушевить на смелые поступки. В этот день вы испытаете пробуждение искренних чувств или разжигание творческой искры.

Козерог

Новолуние позволит вам сфокусировать свое внимание на внутреннем мире и установлении контактов с близкими. Это благоприятное время для внесения изменений в домашние дела, бытовые вопросы или личные отношения. Любые улучшения, которые произойдут в этих областях, так или иначе повлияют на все сферы вашей жизни. Кроме того, сегодня можно сосредоточиться на долгосрочных проектах, направленных на защиту своей семьи.

Водолей

Новолуние будет стимулировать начало чего-то нового, связанного с обучением и связями. Сегодня вы должны взять на себя ответственность и внести существенные улучшения в прошлые исследования или начинания. Благодаря этому удастся почувствовать реорганизацию и упорядочение повседневной жизни. Также этот день указывает на улучшение отношений с родственниками, обмен опытом и изучение полезной информации.

Рыбы

Сегодняшнее новолуние будет способствовать привлечению денег и ресурсов. Новая энергия благоприятна для достижения успеха и эффективного управления финансовыми делами. В этот день вы начнете четко видеть личные потребности и почувствуете особую мотивацию сделать свою жизнь более безопасной и комфортной. Это влияние также может стимулировать необходимость изменений на эмоциональном уровне, если чувствуете, что люди вас недооценивают.

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