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Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

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Гороскоп на 24 марта 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Карты рассказали, кому в этот день нужно быть спокойнее и не паниковать, а кого ждет внезапный сюрприз.

OBOZREVATEL предлагает читателям изучить детальный гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Универсальный ключ" художника Девида Корси.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

Pixabay

ОВЕН Пятерка Жезлов

Овны 24 марта столкнутся с вызовом: вам придется доказывать, что положение, которое вы занимаете в настоящий момент, является действительно заслуженным. Возможно, многим кажется, что вам все в жизни достается слишком легко. Докажите обратное!

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Гороскоп на завтра по картам Таро говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в происходящий ныне процесс: подождите немного, и дела сами примут нужное вам направление. Если что-то не получается – соберитесь и ни в коем случае не паникуйте. Поговорите о том, что вас беспокоит с людьми, мнение которых уважаете.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

БЛИЗНЕЦЫ Луна

Близнецам стоит тщательно контролировать свои мысли. Наступило весьма тревожное время, но сейчас как никогда важно собраться и действовать слаженно и четко по плану. Вечером отдохните, проведите время за любимым фильмом или займитесь медитацией.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

РАК Мир

Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и счастливое завершение некоего хода событий. Гороскоп для Раков говорит о том, что вы застряли на одном уровне, но пришла пора выйти из зоны комфорта и двигаться дальше. Вы достигли цели, к которой шли в последнее время. Знания и навыки, что у вас появились, позволят вам чувствовать себя определенно хорошо.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

ЛЕВ Паж Кубков

Пришла пора насладиться сполна тем, чего так не хватало ранее. Приятным обществом, приятным разговором, где-то побывать, с кем-то познакомиться. Если вы – творческая натура, стоит уделить время самоанализу. Вероятно, что сейчас наступил идеальный период для того, чтобы упорядочить мысли.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

ДЕВА Семерка Мечей

У Дев начался не самый благоприятный период. Не стоит впадать в отчаяние – гороскоп на вторник говорит о том, что это все временно. Все наладится, но для этого придется хорошенько поработать. Не рубите с плеча – необдуманные шаги приведут вас в тупик, из которого выбраться будет крайне сложно. Нужно запастись терпением.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

ВЕСЫ Четверка Мечей

Четверка Мечей символизирует наступление периода застоя, прерванной деятельности и вынужденного покоя. Кажется, вас собираются отправить в отпуск, даже если сами вы этого никак не планировали. Подумайте хорошенько: может в последнее время вы страдали трудоголизмом и он вам действительно нужен? Гороскоп советует принимать любые предложения, которые сулят отдых и избавят вас от беспокойства.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

СКОРПИОН Влюбленные

Карта символизирует союз двух сердец и гармонию в отношениях, а также веру, доверие к партнеру и правильный выбор. Здесь на лицо любовь и сексуальное влечение, собственно, столь романтические эмоции и ощущения и будут сопровождать вас на протяжении всего дня. В любом случае, гороскоп на завтра предрекает очень интересный день. Постарайтесь насладиться им сполна и не вздумайте нервничать и паниковать, что бы ни случилось.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

СТРЕЛЕЦ Король Денариев

Эта карта олицетворяет ваше стремление обладать собственностью, быть уверенным в завтрашнем дне и в реальных ценностях, быть в ладу с окружающей действительностью. Вы материалист по своей природе, но иногда все же делаете опрометчивые поступки. Задумайтесь, не совершали ли вы в последнее время сомнительных вложений средств. Если да – лучше забрать капитал, так как гороскоп на сегодня говорит о рисках крупных финансовых потерь.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

КОЗЕРОГ Колесо Фортуны

Колесо Фортуны является символом грядущего выбора, который вам предстоит сделать уже в этот вторник. Судьба непременно подскажет, как лучше поступить в той или иной ситуации, а затем щедро наградит за проделанные труды. Вас ждут приятные сюрпризы, которые могут носить как материальный, так и духовный характер. Не забывайте благодарить тех, кто старается для вашего блага.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

ВОДОЛЕЙ Смерть

Смерть символизирует конец чего-то важного и существенного, что ранее занимало весомое место в вашей жизни. Возможно, речь идет о расставаниях, прощаниях или потерях. Но после этого всегда наступает новое начало – помните, что нет худа без добра. Для Водолеев это скорее всего конец какой-то длительной привязанности, которую стоило давно отрубить от себя.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

РЫБЫ Туз мечей

Карта обозначает прилив новых сил и эмоциональное удовлетворение. Наверняка сегодня вас посетит новая мысль, идея, новый взгляд на что-то существенное и важное. Вы уже давно почувствовали, что что-то в вас понемногу и маленькими шажками начинает меняться – не пренебрегайте этими переменами, они ведут вас только к лучшему.

Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

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Автор
Ева Романова
Тема
Астрологический прогноз
Теги
Таро гороскоп 2020
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