Гороскоп на 24 марта по картам Таро: как не поддаваться панике

Гороскоп на 24 марта 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Карты рассказали, кому в этот день нужно быть спокойнее и не паниковать, а кого ждет внезапный сюрприз.

OBOZREVATEL предлагает читателям изучить детальный гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Универсальный ключ" художника Девида Корси.

Pixabay

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Овны 24 марта столкнутся с вызовом: вам придется доказывать, что положение, которое вы занимаете в настоящий момент, является действительно заслуженным. Возможно, многим кажется, что вам все в жизни достается слишком легко. Докажите обратное!

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Гороскоп на завтра по картам Таро говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в происходящий ныне процесс: подождите немного, и дела сами примут нужное вам направление. Если что-то не получается – соберитесь и ни в коем случае не паникуйте. Поговорите о том, что вас беспокоит с людьми, мнение которых уважаете.

БЛИЗНЕЦЫ – Луна

Близнецам стоит тщательно контролировать свои мысли. Наступило весьма тревожное время, но сейчас как никогда важно собраться и действовать слаженно и четко по плану. Вечером отдохните, проведите время за любимым фильмом или займитесь медитацией.

РАК – Мир

Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и счастливое завершение некоего хода событий. Гороскоп для Раков говорит о том, что вы застряли на одном уровне, но пришла пора выйти из зоны комфорта и двигаться дальше. Вы достигли цели, к которой шли в последнее время. Знания и навыки, что у вас появились, позволят вам чувствовать себя определенно хорошо.

ЛЕВ – Паж Кубков

Пришла пора насладиться сполна тем, чего так не хватало ранее. Приятным обществом, приятным разговором, где-то побывать, с кем-то познакомиться. Если вы – творческая натура, стоит уделить время самоанализу. Вероятно, что сейчас наступил идеальный период для того, чтобы упорядочить мысли.

ДЕВА – Семерка Мечей

У Дев начался не самый благоприятный период. Не стоит впадать в отчаяние – гороскоп на вторник говорит о том, что это все временно. Все наладится, но для этого придется хорошенько поработать. Не рубите с плеча – необдуманные шаги приведут вас в тупик, из которого выбраться будет крайне сложно. Нужно запастись терпением.

ВЕСЫ – Четверка Мечей

Четверка Мечей символизирует наступление периода застоя, прерванной деятельности и вынужденного покоя. Кажется, вас собираются отправить в отпуск, даже если сами вы этого никак не планировали. Подумайте хорошенько: может в последнее время вы страдали трудоголизмом и он вам действительно нужен? Гороскоп советует принимать любые предложения, которые сулят отдых и избавят вас от беспокойства.

СКОРПИОН – Влюбленные

Карта символизирует союз двух сердец и гармонию в отношениях, а также веру, доверие к партнеру и правильный выбор. Здесь на лицо любовь и сексуальное влечение, собственно, столь романтические эмоции и ощущения и будут сопровождать вас на протяжении всего дня. В любом случае, гороскоп на завтра предрекает очень интересный день. Постарайтесь насладиться им сполна и не вздумайте нервничать и паниковать, что бы ни случилось.

СТРЕЛЕЦ – Король Денариев

Эта карта олицетворяет ваше стремление обладать собственностью, быть уверенным в завтрашнем дне и в реальных ценностях, быть в ладу с окружающей действительностью. Вы материалист по своей природе, но иногда все же делаете опрометчивые поступки. Задумайтесь, не совершали ли вы в последнее время сомнительных вложений средств. Если да – лучше забрать капитал, так как гороскоп на сегодня говорит о рисках крупных финансовых потерь.

КОЗЕРОГ – Колесо Фортуны

Колесо Фортуны является символом грядущего выбора, который вам предстоит сделать уже в этот вторник. Судьба непременно подскажет, как лучше поступить в той или иной ситуации, а затем щедро наградит за проделанные труды. Вас ждут приятные сюрпризы, которые могут носить как материальный, так и духовный характер. Не забывайте благодарить тех, кто старается для вашего блага.

ВОДОЛЕЙ – Смерть

Смерть символизирует конец чего-то важного и существенного, что ранее занимало весомое место в вашей жизни. Возможно, речь идет о расставаниях, прощаниях или потерях. Но после этого всегда наступает новое начало – помните, что нет худа без добра. Для Водолеев это скорее всего конец какой-то длительной привязанности, которую стоило давно отрубить от себя.

РЫБЫ – Туз мечей

Карта обозначает прилив новых сил и эмоциональное удовлетворение. Наверняка сегодня вас посетит новая мысль, идея, новый взгляд на что-то существенное и важное. Вы уже давно почувствовали, что что-то в вас понемногу и маленькими шажками начинает меняться – не пренебрегайте этими переменами, они ведут вас только к лучшему.

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