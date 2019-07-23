Гороскоп на 24 июля 2019: кому не повезет

Гороскоп на 24 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Гороскоп на 24 июля советует Овнам позаботиться о своем здоровье и меньше задумываться о тех проблемах, которые все равно не могут решиться в одночасье. Возьмите себе выходной и отправьтесь с друзьями на природу.

Телец

Тельцам 24 июля удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Близнецы

24 июля Близнецам стоит проявить незаурядную выдержку в общении. Вокруг вас просто таки будут бурлить сплетни, слушать которые будет не слишком приятно. Вероятно, что услышите и плохие слова о себе — не берите их близко к сердцу.

Рак

Напишите своим старым друзьям, Раки. Кому-то из них сейчас очень сильно нужна ваша помощь! Если вы сделаете это доброе дело, то потом и к вам придет много хороших событий в жизни.

Лев

Львам 24 июля звезды советуют не расслабляться. У вас намечаются важные перемены в профессиональном плане. Передышка сейчас будет некстати.

Дева

Девам 24 июля повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого не просто влюбятся, но и поймут, что перед ними настоящий друг.

Весы

Звезды советуют Весам 24 июля постараться быть предельно честными и откровенными с людьми, которые им небезразличны. Любая фальшь не останется незамеченной, и в ближайшее время правда откроется.

Скорпион

Скорпионов 24 июля ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Стрелец

Гороскоп на 24 июля рекомендует Стрельцам рисковать в каком-то деле по бизнесу. Ведь звезды говорят, что риск будет оправдан и все получится.

Козерог

Козероги, звезды советуют 24 июля не критиковать и не осуждать других. Спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения — не нужно всегда и со всеми бороться.

Водолей

Водолеи, воздержитесь от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.

Рыбы

Рыбам 24 июля нужно будет больше личного пространства. Смените обстановку, побудьте наедине с собой, помедитируйте.

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