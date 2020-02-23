Гороскоп на 24 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 24 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Понедельник будет насыщенным и интересным днем для всех знаков Зодиака. Львам и Овнам следует отдохнуть, а вот Рыбам и Ракам с головой окунуться в работу. Для Скорпионов начало рабочей недели будет очень продуктивным. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Овны, вам необходимо выспаться и отдохнуть. Не думайте о работе, а все важные дела и встречи отложите на другой день.

Телец

Гороскоп на 24 февраля для Тельцов советует этому знаку Зодиака провести время со своими близкими. Покажите, как сильно вы их любите.

Близнецы

Гороскоп на 24 февраля говорит, что Близнецам следует обратить внимание на состояние своего здоровья. Ничего не бойтесь и двигайтесь вперед.

Рак

Раки 24 февраля будут в центре внимания. Вам удастся получить все, что вы хотите, но при этом будьте осторожны. Помните, что рядом много недоброжелателей.

Лев

24 февраля звезды не рекомендуют Львам остаться дома и отдохнуть. Кроме того, вам следует подумать над своим поведением. В последнее время вы ведете себя слишком грубо.

Дева

Гороскоп на 24 февраля обещает Девам яркие эмоции и встречи со старыми друзьями. Ничего не бойтесь и расслабьтесь.

Весы

Весы, 24 февраля займитесь работой. Не спорьте с руководством и не ввязывайтесь в сомнительные аферы.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 24 февраля заняться работой. Скоро у вас появится новый проект, который может принести хорошие суммы денег.

Стрелец

24 февраля Стрельцам рекомендуется не давать себе возможности расслабиться. Ждите подвоха от самых неожиданных людей.

Козерог

День для Козерогов будет удачным. Возможно вам удасться заключить выгодные сделки или получить интересные предложения.

Водолей

Звезды предсказывают Водолеям хороший день. Не упустите свой шанс и постарайтесь не упускать даже малейшие детали.

Рыбы

Не бойтесь нарушать правила в этот день. Смело двигайтесь вперед и не реагируйте на критику. На работе вас будет ждать успех, если вы приложите усилия.

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