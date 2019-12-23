Гороскоп на 24 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 24 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Вторник для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 24 декабря говорит, что у Овнов открывается окно возможностей, когда они могут рискнуть. Звезды утверждают, что во вторник неудачи будут обходить вас стороной.

Телец

У Тельцов может быть сложный день в плане отношения с близкими вам людьми. Лучше не повышайте голос, если не хотите испортить себе настроение с самого утра и на весь вторник.

Близнецы

У Близнецов во вторник будет превалировать романтический настрой. Будьте готовы сглаживать углы, если не хотите обострять отношения с близкими.

Рак

У Раков 24 декабря мысли будут далеки от работы. Однако постарайтесь собраться и довести дело до конца, иначе проблем не избежать.

Лев

Львам светит встреча с человеком, который может сыграть важную роль в вашем будущем. Приготовьтесь к тому что в какой-то ситуации вам нужно будет признать вину и идти дальше.

Дева

Девы могут допустить ошибку, которая выведет вас из равновесия. Не отчаивайтесь, она не сыграет большой роли в вашей жизни.

Весы

Забота о ближнем поможет Весам во вторник почувствовать себя нужным. Не стесняйтесь своих чувств, ваша душевность поможет решить многие проблемы.

Скорпион

У Скорпионов наступает день смеха и веселья. Во вторник вы сможете сблизиться с людьми, которые давно рядом с вами, но раньше вы не общались.

Стрелец

При должном уровне рвения Стрельцы смогут сделать большущий шаг к давно намеченной ими цели.

Козерог

Вам на пользу пойдет временное уединение, подумаете о сложившейся ситуации, решите, как поступить.

Водолей

Не все свои замыслы вы можете воплотить в жизнь уже сегодня, но планирование поможет вам приблизиться к цели.

Рыбы

Вероятно, вас пригласят на торжественное событие и весь вечер вы будете собирать комплименты.

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