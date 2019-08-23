Гороскоп на 24 августа 2019: кого ждет сложная суббота

Гороскоп на 24 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому из знаков Зодиака лучше не заключать важных сделок, а кому предстоит уничтожать оппонентов в спорах? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 24 августа говорит, что Овнов могут ожидать разные неожиданные неприятности на пути к давно намеченной ими цели. Однако природное упрямство Овнов известно всем, поэтому вы сможете прорваться сквозь все трудности.

Телец

Тельцам в эту субботу предстоит много забот. Возможно, вам нужно будет поработать или же заняться какими-то делами по дому. Кстати, во второй половине дня будьте готовы к сюрпризу. Приятным он будет или нет - пусть останется интригой.

Близнецы

У Близнецов в субботу будет очень спокойный день. Возможно, вы сможете провести все время в безделье или же предаться каким-то приятным делам.

Рак

У Раков 24 августа есть высокая вероятность неожиданных препятствий. Кто-то будет вставлять вам палки в колеса и строить козни. Впрочем, также суббота обещает быть довольно продуктивной. Так что во всем есть свои плюсы.

Лев

А вот Львам в эту субботу не стоит рассчитывать на спокойный день. Неожиданные препятствия, трудности, странные поступки близких - все это навалится на вас как снежный ком.

Дева

В субботу Девам будут удаваться бытовые дела. Вы сможете разгрести весь тот завал, что накопился за прошедшую неделю. Не плохо, согласны?

Весы

А Весы ждет неожиданный финансовый сюрприз. Не волнуйтесь, он будет положительным. Так что все будет хорошо и это финансовое вливание окажется как нельзя кстати.

Скорпион

Скорпионов в субботу ждет очень приятный день. В первой половине дня вам предстоит решить несколько дел, но зато после обеда наступит полная расслабуха: безделье, приятное времяпрепровождение с близкими, гулянки - все это будет 24 августа.

Стрелец

В субботу Стрельцам напомнят о себе старые друзья, о которых вы уже и думать забыли. Кроме того, вам предстоит проявить себя в новых проектах. Не расстеряйтесь.

Козерог

Гороскоп предупреждает, что 24 августа 2019 года - не лучший день для кардинальных перемен. Если вы задумали что-то в этом духе, то лучше отложите планы на другой день.

Водолей

Водолеи могут рассчитывать на простой, светлый день, полный ярких эмоций. Многие вопросы останутся без ответа, но это совершенно не будет для вас проблемой. К наиболее важным, нерешенным вы сможете вернуться позже.

Рыбы

Родившихся под знаком Рыб то и дело будут окружать сегодня различные соблазны. Вам будет хотеться буквально всего. Однако не стоит забывать о здравом смысле и нежелательных затратах.

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