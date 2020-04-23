Гороскоп на 24 апреля по картам Таро: кому повезет в любви

Гороскоп на 24 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Девы. А вот Скорпионам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: freepik.com

Овен – Дама Денариев

Овны, 24 апреля не поддавайтесь искушению перебросить ответственность на других. Это может негативно отразиться на результатах вашей работы и отдалит вас от цели.

Телец –​​​​​​​ Звезда

Карты Таро говорят, что день может принести Тельцам большие возможности и шанс получить настоящее удовольствие. Дела с финансами будут улаживаться самым лучшим способом.

Близнецы –​​​​​​​ Верховная Жрица

Очень напряженный день. Могут провалиться деловые переговоры. Вполне вероятно возникновение огромного количества домашних хлопот, так что вы полностью погрузитесь в их решение.

Рак –​​​​​​​ Колесо Фортуны

Карты Таро говорят Ракам: сейчас у вас удачный период для карьеры. Вы можете двигаться, как в новом направлении, если давно планировали что-то попробовать, так и в том, в котором работаете на данный момент. Будьте смелее и энергичнее.

Лев – Четверка Жезлов

Львы, вас 24 апреля ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.

Дева – Влюбленные

Девам 24 апреля улыбнется фортуна на любовном фронте. И не важно, есть ли у вас пара или нет. Милый разговор поднимет вам настроение на долгое время, поэтому не стесняйтесь и выходите на контакт.

Весы –​​​​​​​ Башня

Весы, 24 апреля вы можете сорвать крупный куш. И не важно, какая это будет сфера –работа, дом, финансы или личная жизнь. Главное, что день позитивный.

Скорпион – Рыцарь Мечей

Скорпионов ждет день с повышенным уровнем конфликтности. Следует избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранить хорошие отношения в семье.

Стрелец –​​​​​​​ Солнце

Стрельцы, 24 апреляне спешите отказываться от своего выходного ради работы. В конце концов, вы заслужили отдых. Реализуйте свое право.

Козерог –​​​​​​​ Двойка Денариев

Карты Таро говорят, что 24 апреля Козерогам нужно воздержаться от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.

Водолей –​​​​​​​ Отшельник

24 апреля Водолеи могут захотеть все время лежать на диване и смотреть любимые фильмы. Если ваш организм требует отдыха, не пытайтесь ставить себе множество задач. Сведите их к минимуму.

Рыбы –​​​​​​​ Мир

Гадание на картах Таро говорит, что 24 апреля вас будет легко расстроить. Небольшая искра в этот день может вызвать большой пожар. Будьте благоразумны и внимательны.

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