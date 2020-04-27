Гороскоп на 27 апреля по картам Таро: каким будет этот день

Гороскоп на 27 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Этот день будет насыщен на яркие эмоции и неожиданные встречи. Необходимо быть внимательным к мелочам и не дать себе повод для злости и отчаяния.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Пятерка денариев

Гороскоп поп картам Таро говорит о том, что вам не удастся удовлетворить свои потребности, и дела пойдут, увы, совсем не так, как планировалось. Возможно, до сих пор вы сами слишком невнимательно относились к своим делам и своему собственному благополучию.

ТЕЛЕЦ - Пятерка кубков

Готовьтесь к огорчениям. Если вы уже заранее радовались чему-то или считали дело решенным, то этот день вас разочарует. Если же вы потерпели разочарование в действительно серьезном деле, то примите свое поражение с честью и не скрывайте его перед другими.

БЛИЗНЕЦЫ - Императрица

На карте изображена сидящая на лоне природы женщина. От нее веет спокойствием и умиротворенностью. Будьте молчаливы и уверенны в себе и собственных силах. Возможно, вам придется разочароваться в некоторых людях, но также вы сможете обрести новых друзей.

РАК - Пятерка мечей

Ракам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы. Деритесь, пока хватит сил, и помните, что даже самый темный день в конце концов сменится чем-то хорошим и можно будет отдохнуть.

ЛЕВ - Дворец мечей

Планы и их реализация, новые знания, новое дело - это то, что вам нужно. Путеводная звезда и надежда укажут вам путь, а страсть, активность и энергия помогут выполнить все планы. Также, эта карта символизирует активное мужское начало, личностный рост, творчество и силу воли.

ДЕВА - Паж денариев

Девам представится шанс, на который они могут смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали. Реагируйте сразу, когда вам предложат, например, заключить выгодную сделку, оказать практическую помощь или моральную поддержку.

ВЕСЫ - Девятка жезлов

Можете смело встретить хорошей порцией недоверия ни к кому и ни к чему. Будьте начеку и не "раскрывайтесь" даже с той стороны, откуда не ждете опасности. А если у вас к тому же недавно была ссора с кем то или иная неприятная ситуация, то вам надо особенно остерегаться впутываться в это дело снова.

СКОРПИОН - Маг

На карте изображен человек, с молодым лицом и мудрыми глазами, который стоит в одиночестве. Это значит, что в этот день Скорпионам необходимо быть сконцентрированными на себе и не пытаться никем манипулировать, чтобы в результате не остаться в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ - Паж мечей

Стрельцов будут критиковать, а предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь тут же перейти в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного.

КОЗЕРОГ - Восьмерка кубков

Козерогам придется расстаться с тем, что им было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся. Настала пора искать новые пути. Даже если вас это огорчит, не отступайте и отправляйтесь в путь. Вы скоро поймете почему и ради чего должны были расстаться со старым.

ВОДОЛЕЙ - Дама денариев

Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами. Вот и не забывайте о своих долгосрочных планах, и обрабатывайте свой виноградник терпеливо и усердно.

РЫБЫ - Шестерка мечей

Рыб ожидают перемены, или предстоит нечто необычное. Главное - не опускать руки и не отказываться. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь. Наверняка найдется кто-то, кто сможет помочь вам.