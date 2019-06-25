Гороскоп на 24-30 июня: астролог назвал самые везучие знаки Зодиака

Последняя неделя июня 2019 года принесет неимоверный успех Львам, Девам, Овнам и Рыбам. Одинокие представители этих знаков Зодиака смогут добиться внимания понравившегося человека, семейные — достичь компромисса даже в сложнейших ситуациях.

Такой прогноз дал известный астролог Павел Глоба, передает РБК-Украина. По словам эксперта, период с 24 по 30 июня — идеальный момент для развития собственного бизнеса и заключения финансовых договоров. Также в это время будет удачной смена места работы.

Глоба подробно расписал, что ждет Львов, Дев, Овнов и Рыб до конца июня.

Дева

В последнюю неделю июня Девы почувствуют, что жизненная энергия в них достигает пика. Это идеальное время для того, чтобы начать собственный бизнес. Не важно – с друзьями, близкими или в одиночку, но хорошо продумайте фундамент, на котором будете строить свое дело. Вероятность успешного финала для рискованных предприятий будет максимальной. И именно сейчас одинокие Девы могут встретить человека, который навсегда изменит вашу жизнь. Могут, конечно, и не встретить, звезды не дают четких рекомендаций относительно предпочтительного образа жизни. Важно в любой ситуации оставаться собой, а большего от вас никто не потребует. Для семейных Дев конец месяца идеален для того, чтобы задуматься о пополнении.

Дева (знак Зодиака) Razgadamus.ru

Лев

С 24 по 30 июня жизнь Льва станет полной противоположностью предшествующего этапа. Теперь на передний план выйдут личные отношения и здесь особенно хорошо себя будут чувствовать одинокие Львы. Во-первых, у вас будет выбор. Во-вторых, вам обязательно помогут советом, если сомневаетесь. В-третьих, при определенных обстоятельствах вы сможете встретить свою настоящую любовь, ни больше, ни меньше. Это возможно благодаря уникальному расположению Луны, энергетика которой будет благоприятной, хотя и не доминирующей. Именно поэтому идеально взять отпуск конкретно на это время и расслабиться во всех отношениях.

Лев (знак Зодиака) Razgadamus.ru

Овен

Овны смогут по-новому взглянуть на самые простые вещи. Вы внезапно осознаете, в чем раньше ошибались и как это использовать себе на благо. Конец месяца хорош для начала нового дела или расширения уже имеющегося бизнеса. Не пренебрегайте возможностью познакомиться с интересными людьми, чаще выбирайтесь из офиса. На любовном фронте не сомневайтесь в себе и двигайтесь к цели по самому прямому и короткому пути.

Овен (знак Зодиака) Razgadamus.ru

Рыбы

В конце июня у Рыб будет уникальный шанс. Скорее всего, речь пойдет о каком-то романтическом мероприятии. Но тут совсем не обязательно использовать представившуюся возможность. Вполне вероятно, что у вас уже были планы и нет необходимости менять одно на другое. Подарите эту возможность близким или друзьям, будьте щедры и откровенны, все это вернется к вам. Если речь идет об одиноких Рыбах, то для них конец месяца будет особенно удачен в плане перспективных возможностей. Главное – не торопитесь, не бойтесь упустить возможность, гораздо хуже будет, если вы воспользуетесь ею, но не добьетесь результата. На рабочем фронте будут справедливы все предшествующие тенденции, плюс появится возможность получить дополнительную финансовую выгоду, реализовав свои творческие задумки.

Рыбы (знак Зодиака) Razgadamus.ru

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