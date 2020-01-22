Гороскоп на 23 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 23 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Четверг станет для Дев идеальным днем для отдыха, а вот Овнам следует посвятить день работе и решению важных задач. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Овны, гороскоп на 23 января говорит вам о том, что следует активно заняться работой. В этот день у вас будет возможность заключить выгодные сделки или получить повышение.

Телец

Гороскоп на 23 января говорит, что Тельцам необходимо дать себе шанс на ошибку. Помните о том, что вы такой же человек, как и все остальные и вы не можете контролировать абсолютно все.

Близнецы

Близнецы, обратите внимание на состояние своего здоровья. Перестаньте игнорировать знаки, которые подает вам ваш организм.

Рак

Гороскоп на 23 января советует Ракам присмотреться к своим друзьям. Среди них есть человек, который влюблен в вас.

Лев

Львы, этот день должен быть максимально продуктивным для вас. Не упустите свой шанс и обращайте внимание на знаки, которые вам предоставляет вселенная. Помните, что наглость - это не всегда негативное качество.

Дева

Гороскоп на 23 января говорит о том, что Девам следует хорошо отдохнуть. Не думайте о работе и делах, посвятите время себе и своим делам.

Весы

Не думайте о том, что вам все сойдет с рук. Ваш обман обязательно раскусят и это принесет негативные последствия. Следует признать свои ошибки и рассказать всем правду.

Скорпион

Скорпионы 23 января смогут избавиться от прошлого и начать что-то новое. Пришла пора двигаться вперед и не реагировать на критику.

Стрелец

Стрельцы, вас 23 января ожидает важная сделка. Не бойтесь идти на риск, но обязательно изучите все детали. Вас не обманут, но следует выбрать для себя более выгодные условия.

Козерог

Гороскоп на 23 января рекомендует Козерогам потратить день на покупку новых вещей. Возможно, вам необходима новая одежда или что-то для дома. Вечер проведите со своей семьей дома.

Водолей

Водолеи, 23 января гороскоп советует вам быть сдержанными. Не бросайте слов на ветер и не пытайтесь никого обмануть или унизить. Ваша слабость - ваше легкомыслие.

Рыбы

23 января принесет Рыбам долгожданное облегчение. Вы разрешите проблему, которая давно вас тревожила. Также вы можете встретить человека, который повлияет на ваши взаимоотношения с коллегами.

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