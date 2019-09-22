Гороскоп на 23 сентября 2019: кому не повезет в этот день

Гороскоп на 23 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Понедельник станет насыщенным на приключения днем для многих знаков Зодиака. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Не думайте ни о чем в этот день. Наслаждайтесь жизнью и всеми радостями, которые она вам предоставляет. Также, не заключайте в этот день никакие сделки - они не принесут положительный результат.

Телец

Тельцам нужно 23 сентября заняться спортом. Сходите в тренажерный зал, на танцы или в бассейн. Также вам нужно провести вечер со своей семьей.

Близнецы

Близнецам 23 сентября нужно позаботиться о своем здоровье. Отдохните и не реагируйте на критику. Также вам следует поговорить с близким другом о накопившихся проблемах. Он даст вам дельный совет.

Рак

Верьте в свою мечту. Возможно именно в этот день вам удасться ее осуществить. Также, попробуйте начать что-то новое. Вам следует быть внимательными к мелочам и не дать себе возможности оплошать.

Лев

Гороскоп на 23 сентября для Львов обещает им сложный, но насыщенный на приключения день. Попытайтесь поймать удачу за хвост и не выпускайте ее из своих рук.

Дева

Девам 23 сентября нужно собраться с мыслями и решить все давно накопившиеся вопросы. Будьте осторожны с незнакомцами и не верьте пустым обещаниям.

Весы

Гороскоп для Весов на 23 сентября необходимо дать себе возможность отдохнуть и расслабиться. Вы слишком устали, поэтому не уделяйте работе слишком много времени.

Скорпион

Скорпионам следует подумать о своих финансах. В последнее время вы тратите слишком много денег. Кроме того,вам необходимо подумать о том, чем вы планируете заниматься в будущем.

Стрелец

23 сентября гороскоп для Стрельцов рекомендует вам провести день со своими друзьями. Не думайте о том, что рабочая неделя только началась - проведите его так, будто это пятница.

Козерог

Гороскоп на 23 сентября советует Козерогам отправиться в путешествие. Возьмите выходной, а лучше и вовсе отпуск, чтобы набраться сил и в будущем покорять новые вершины.

Водолей

Водолеям 23 сентября следует посвятить день работе. Будьте внимательны и осторожны. Вам необходимо попробовать что-то новое или с головой окунуться в проект, который вы не можете закончить в последнее время.

Рыбы

Гороскоп для Рыб на 23 сентября советует этому знаку расслабиться и получать удовольствие от жизни. Не думайте ни о чем и отпустите ситуацию.

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