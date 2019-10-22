Гороскоп на 23 октября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 23 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Овнам 23 октября стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Телец

Звезды советуют Тельцам вспомнить, что их жизнь принадлежит только им. И не стоит откладывать ее на потом. Сделайте 23 октября то, о чем давно мечтали и не бойтесь себе позволять быть такими, какими вы есть.

Близнецы

Близнецов 23 октября может постигнуть встреча с человеком, который добавит изюминку в их жизнь. Звезды советуют при разговоре с ним быть собой и демонстрировать благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.

Рак

Ракам 23 октября стоит быть осторожными со здоровьем. Особенно бдительными следует быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь берегитесь от стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.

Лев

Для Львов 23 октября станет отличным днем для начала новых дел. Если нет возможности сменить место работы, измените обстановку. Любые нововведения пойдут вам на пользу.

Дева

23 октября Девам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Весы

Гороскоп на 23 октября советует Весам не оглядываться на прошлое и перестать сотый раз прокручивать неудачные сценарии в голове. Действительно важно только настоящее и именно на нем стоит сконцентрироваться — будь то в личной или в профессиональной жизни.

Скорпион

Скорпионы, 23 октября не спешите давать обещания друзьям встретиться с ними после работы. Возможно, у вас появятся неотложные дела и встречу придется перенести.

Стрелец

Легкость будет сопровождать Стрельцов в этот день. Вполне вероятно, что именно 23 октября вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

Козерог

Звезды предупреждают Козерогов: 23 октября различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Водолей

Водолеи, не бойтесь терять — взамен придет что-то лучше и ценнее, нужно только немного времени. Нечего до последнего держаться за безнадежные проекты или людей.

Рыбы

Рыбам 23 октября стоит найти время на спорт. Это не только улучшит физическую форму, но и поможет разгрузиться от стрессов.

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