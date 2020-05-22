Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Гороскоп на 23 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Рыбы и Девы. А вот Тельцам в этот день нужно быть внимательными с деньгами.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Шут

События, которые произойдут 23 мая, заставят Овном переосмыслить свою жизнь. Возможно, придется осваивать новое занятие. Мелкая ссора можно привести к серьезному разногласию, поэтому контролируйте свои эмоции.

Телец – Влюбленные

У Тельцов 23 мая могут появиться интересные идеи о том, чем заниматься дальше. Хороший период для того, чтобы начать новый проект. Однако будьте осторожны с покупками: можете лишиться большой суммы денег.

Близнецы – Звезда

Благодаря личному обаянию и острому уму Близнецы привлекут внимание других людей, среди которых может быть и человек, который сыграет очень важную роль в вашей судьбе.

Рак – Сила

Одиноким Ракам выпадет возможность наладить личную жизнь. Вероятно знакомство, которое может перерости в бурный роман. Представители знака, которые находятся в браке, смогут наладит отношения с партнером.

Лев – Отшельник

Львам 23 мая придется четко формулировать все свои желания, иначе могут возникнуть недопонимания. Порой, вы забываете, что близкие не способны читать ваши мысли.

Девы – Колесо Фортуны

Девы 23 мая могут получить очень много информации. Однако карты предупреждают: доверяйте только проверенным и надежным источникам. Возможно, вы столкнетесь со слухами о своей второй половинке – не принимайте близко к сердцу слова окружающих.

Весы – Правосудие

Весам с трудом удастся избежать конфликта с близким человеком. А все из-за критики, которую вы порой озвучиваете в адрес окружающих.

Скорпион – Суд

Скорпион не стоит планировать важных дел и встреч 23 мая. День будет достаточно нестабильным. Уделите внимание своим близким, особенно родителям.

Стрелец – Луна

В жизни Стрельцов 23 мая может появится человек из прошлого, с которым у вас были близкие отношения. Он заставит вас пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Карты рекомендуют заняться творчеством.

Козерог – Маг

Козерогам следует присмотреться к своему окружению: карты говорят, что не все друзья искренне рады вашим успехам. Общение с такими людьми не будет способствовать позитивному настроению.

Водолей – Императрица

Водолеям 23 мая следует попытаться устранить все разногласия, которые в последнее время накопились в ваших отношениях с партнером. Карты говорят, что терпение второй половинку уже на грани.

Рыбы – Солнце

Рыбы могут получить крупную сумму денег. Карты предупреждают: не торопитесь их тратить. У одиноких представителей знака может произойти судьбоносное знакомство в интернете.