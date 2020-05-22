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Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

1.8т
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Гороскоп на 23 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Рыбы и Девы. А вот Тельцам в этот день нужно быть внимательными с деньгами.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

freepik.com

Овен – Шут

События, которые произойдут 23 мая, заставят Овном переосмыслить свою жизнь. Возможно, придется осваивать новое занятие. Мелкая ссора можно привести к серьезному разногласию, поэтому контролируйте свои эмоции.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Телец – Влюбленные

У Тельцов 23 мая могут появиться интересные идеи о том, чем заниматься дальше. Хороший период для того, чтобы начать новый проект. Однако будьте осторожны с покупками: можете лишиться большой суммы денег.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Близнецы – Звезда

Благодаря личному обаянию и острому уму Близнецы привлекут внимание других людей, среди которых может быть и человек, который сыграет очень важную роль в вашей судьбе.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Рак – Сила

Одиноким Ракам выпадет возможность наладить личную жизнь. Вероятно знакомство, которое может перерости в бурный роман. Представители знака, которые находятся в браке, смогут наладит отношения с партнером.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Лев – Отшельник

Львам 23 мая придется четко формулировать все свои желания, иначе могут возникнуть недопонимания. Порой, вы забываете, что близкие не способны читать ваши мысли.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Девы – Колесо Фортуны

Девы 23 мая могут получить очень много информации. Однако карты предупреждают: доверяйте только проверенным и надежным источникам. Возможно, вы столкнетесь со слухами о своей второй половинке – не принимайте близко к сердцу слова окружающих.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Весы – Правосудие

Весам с трудом удастся избежать конфликта с близким человеком. А все из-за критики, которую вы порой озвучиваете в адрес окружающих.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Скорпион – Суд

Скорпион не стоит планировать важных дел и встреч 23 мая. День будет достаточно нестабильным. Уделите внимание своим близким, особенно родителям.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Стрелец – Луна

В жизни Стрельцов 23 мая может появится человек из прошлого, с которым у вас были близкие отношения. Он заставит вас пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Карты рекомендуют заняться творчеством.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Козерог – Маг

Козерогам следует присмотреться к своему окружению: карты говорят, что не все друзья искренне рады вашим успехам. Общение с такими людьми не будет способствовать позитивному настроению.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Водолей – Императрица

Водолеям 23 мая следует попытаться устранить все разногласия, которые в последнее время накопились в ваших отношениях с партнером. Карты говорят, что терпение второй половинку уже на грани.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

Рыбы – Солнце

Рыбы могут получить крупную сумму денег. Карты предупреждают: не торопитесь их тратить. У одиноких представителей знака может произойти судьбоносное знакомство в интернете.

Гороскоп на 23 мая по картам Таро: кого ждет судьбоносная встреча

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Автор
Анна Михно
Тема
Астрологический прогноз
Теги
гороскоп 2020 Таро гадание
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