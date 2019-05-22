Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: не болтайте лишнего

Гороскоп на завтра, 23 мая 2019 года, по картам Таро обещает для всех знаков Зодиака эмоционально насыщенный день. Для некоторых он будет сложным, для других – ярким и незаурядным. Но помните, в этот день наблюдается повышенный риск возникновения конфликтов на деловой и личной почве. Постарайтесь не спорить с людьми, особенно, если не уверенны в своей правоте на все 100.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг для всех знаков Зодиака по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Для того, чтобы избежать конфликтов, не стоит контактировать со скандалистами – узнайте, какие знаки Зодиака более склонны к ссорам.

ОВЕН – Десятка Мечей

Овнам гороскоп на сегодня прогнозирует тревожный и наполненный странными событиями день. Вас все время будет преследовать ощущение того, что что-то идет не по плану. Необъяснимые вспышки страха могут появляться из-за того, что в вашей жизни грядет важное событие, которое в итоге станет решающим в определенной сфере существования. Главное – не бойтесь принимать решения.

ТЕЛЕЦ – Маг

Гороскоп на четверг предоставил Тельцам светлую, но весьма противоречивую карту. Маг требует от вас решительного и настойчивого поведения, но в то же время вам категорически нельзя резко высказываться в сторону людей. Вы можете серьезно обидеть того, кто вам может быть полезен. Разрушайте стереотипы, делайте все для того, чтобы оправдать свою резкость и напористость. Гороскоп на четверг советует не перегибать палку.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Денариев

Гороскоп на сегодня дает понять, что круг ваших надежд и мечтаний на данный момент достаточно ограничен. Стоит разорвать рамки внутренних комплексов, и сделать это как можно быстрее. Что бы вам ни говорили о необходимости дальнейшего роста, вы только досадливо отмахиваетесь: и так вполне хватает того, что есть. Собственно, именно эта позиция приносит вам все неприятности. Возможно, пришло время сделать шаг в сторону?

РАК – Суд

Гороскоп на сегодня для Раков по Таро выдал карту Суд. Она вовсе не означает наступления судного времени. В вашем раскладе это – положительная карта, которая символизирует начало новой жизни. Возможно, вам удастся сегодня перечеркнуть все неприятности, которые ранее происходили и стартовать с чистого листа и со свежими силами. Карта также может означать необходимость переоценки ценностей, возникновение нестандартного взгляда в будущее с учетом прошлого опыта. Сегодня судьба подарит вам перспективу завершить незаконченное дело, которое давно было отложено в "длинный ящик".

ЛЕВ – Двойка Жезлов

Представители этого знака сегодня окажутся перед нелегким выбором, который может выбить их с привычной колеи. Но события дадут вам возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Гороскоп на четверг советует не стоять на перекрестке. Помните, от выбора направления зависит ваше направление судьбы.

ДЕВА – Пятерка Кубков

Пятерка Кубков – это глубокое разочарование. К сожалению, ситуация все больше и больше выходит из-под контроля, причиняя вам немало мучений и страхов: а что, если ваши дурные предчувствия оправдаются? Гоните прочь от себя все страхи и старые обиды – это пустая трата сил и эмоциональных ресурсов. Гороскоп на сегодня рекомендует постараться перевести дух и успокоиться, это поможет вам понять, каким образом поступать в той или иной ситуации.

ВЕСЫ – Паж Денариев

Карты советуют Весам немедленно выйти из-под чужой опеки и зажить собственной жизнью. И прежде всего это относится к материальной сфере. Вы слишком зависимы от ряда посторонних факторов, а это влияет на вашу судьбу. Постарайтесь обрубить подобные связи, иначе они могут потянуть вас на дно. Если вам выпала эта карта – очевидно, придется пробиваться к поставленным перед собой целям: трудности неизбежны, но вы обязаны справиться со всем самостоятельно.

СКОРПИОН – Звезда

Звезда – это карта, символизирующая мудрость, внутреннюю силу и скрытые возможности, которыми обладают представители этого знака, но даже не догадываются об этом. В контексте этого знака Зодиака она предрекает правильное принятие решений, которые в результате повлияют на ваше будущее. Произойдет что-то такое, что разрушит все ранее выстроенные стереотипы и барьеры. Карты говорят, что позитивный настрой и искренняя радость будут сопровождать вас на протяжение всего дня.

СТРЕЛЕЦ – Повешенный

Гороскоп на завтра говорит, что в вашей жизни произошел застой чувств и эмоций. Вы пытаетесь куда-то двигаться, развернуть все течение событий в противоположную сторону, но, увы, вам не хватает на это сил. Помимо этого, карты указывают на ограничения и запреты. Внешние или внутренние – они все время мешают вам получить желаемое. Стрельцы зашли в тупик или находятся, что называется, в "подвешенном состоянии", словно в ловушке. Но не печальтесь, скоро тайное станет явным, а вы непременно сможете разобраться со всеми неурядицами.

КОЗЕРОГ – Луна

Сегодня вам должно повезти в важном деле, о котором вы давно мечтали. При чем это все получится совершенно случайно, и помощь придет с той стороны, с которой вы даже не могли предполагать. Вам стоит не бояться рисковать и принимать решения, ведь судьба благосклонна и всячески готова подтолкнуть вас к верному пути. Главное – вовремя распознать все знаки свыше и не "тормозить".

ВОДОЛЕЙ – Тройка Кубков

Тройка Кубков говорит о наступившей обособленности между вами и близкими вам людьми. Вероятно, "климат" в ваших отношениях с любимым человеком может качественно измениться, а вы даже не осознаете, как и когда это произошло. Гороскоп на сегодня говорит, что вас будет тревожить какое-то смутное чувство неуверенности: кажется, все уже не так хорошо, как было прежде. Постарайтесь провести цепочку событий и подумать, почему так происходит. Решение проблемы придет само собой.

Новости Гороскоп на 2019 год

РЫБЫ – Двойка Мечей

Гороскоп на завтра предостерегает вас от проблем, которые возникнут из-за вашей же неуверенности и нерешительности. Вы постоянно испытываете какое-то беспокойство, причина которого вам не ясна. Свое отношение к окружающему миру стоит кардинально изменить, иначе сначала вас перестанут замечать, а потом и вовсе недолюбливать из-за инертности. В таких условиях вы останетесь один на один со своими комплексами. Прислушайтесь к своему сердцу.

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