Гороскоп на 23 мая 2019: кого ждет разочарование

Гороскоп на 23 мая 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Четверг принесет многим знакам Зодиака долгожданное облегчение. Этот день будет достаточно легким, но в тоже время напряженным. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

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Овен

Гороскоп для Овнов на 23 мая рекомендует им дать себе время отдохнуть и подумать о будущем. Так, в этот день вам придется принять важное, но не очень приятное решение, которое может кардинально изменить вашу жизнь.

Телец

Тельцы 23 мая смогут получить долгожданную прибыль от проделанной работы или сделок, которые были заключены ранее. Попытайтесь отпраздновать свой успех в кругу близких друзей.

Близнецы

Гороскоп на 23 мая для Близнецов рекомендует им максимально посвятить себя работе. В этот день вы сможете сделать то, что вам не удавалось до этого. Не берите на себя слишком много и если будет необходимо - попросите помощи у коллег.

Рак

Раки 23 мая получат неприятную новость, которая может расстроить их. Но не спешите огорчаться слишком сильно - вы сможете вынести из сложившейся ситуации важные мысли и получить хороший опыт.

Лев

Гороскоп для Львов на 23 мая рекомендует им провести день с любимым человеком. Вы уделяете ему слишком мало времени и это негативно сказывается на ваших отношениях. Постарайтесь исправить ситуацию.

Дева

Девам 23 мая необходимо полностью посвятить день себе и своему здоровью. Отдохните от суеты и работы, погуляйте со своими друзьями и разберитесь в собственных мыслях.

Весы

Гороскоп на 23 мая для Весов напоминает им о необходимости всегда оставаться собой. Не поддавайтесь на провокации и не давайте никому возможности манипулировать или руководить собой.

Скорпион

Скорпионы 23 мая могут встретить нового друга, который в будущем станет им очень близким человеком. Вам следует прожить этот день так, чтобы вы почувствовали себя максимально счастливыми.

Стрелец

23 мая Стрельцам не рекомендуется тратить крупные суммы денег. В последнее время вы больше теряете, чем приобретаете. Постарайтесь найти корень проблемы и разобраться с ним как можно быстрее.

Козерог

Гороскоп для Козерогов на 23 мая советует этому знаку расслабиться и перестать брать на себя слишком много обязанностей. Также вам предстоит сделать сложный выбор, от которого зависит ваше будущее. Если вы ошибетесь - вас ждет несчастье, поэтому хорошо все обдумайте.

Водолей

23 мая Водолеи смогут узнать неприятную информацию о своем близком друге. Несмотря на то, что вы будете разочарованы не прекращайте общаться с ним. В скором времени вы поймете его мотивы и сможете простить.

Рыбы

Гороскоп для Рыб просит их быть осторожными и не верить в обещания в этот день. Вы можете получить несколько интересных предложений, но должны внимательно изучить все детали.

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