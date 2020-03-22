Гороскоп на 23 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATELозвучила советы на понедельник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Это день повышенной чувствительности и проницательности. Энергия более благоприятна для наблюдения за тем, что происходит в жизни, чем для серьезных действий. Если начнете заниматься творческим или духовным поиском, сможете извлечь выгоду из собственного воображения. Также старайтесь прислушиваться к мудрости тех, кто имеет больше опыта и знаний. Будьте готовы учиться и развиваться, чтобы двигаться вперед в нужном направлении.

Овен

Это день повышенного внимания ко всему, что касается личных обязанностей и карьеры. Вы можете быть достаточно искусным в роли лидера сейчас, и это отличный момент для того, чтобы оставить свой след и идти к поставленным целям. Возможно, для некоторых сегодняшний день станет периодом напряженности и давления со стороны руководства. Однако это будет подпитывать личные амбиции и поможет быстрее продвинуться вперед.

Телец

Сегодня вы можете обнаружить или развить личный интерес к чему-то новому. Это прекрасное время для продвижения по службе, преподавания, обучения или демонстрации своих навыков. Упрямство будет достаточно полезным, если оно включает в себя работу по достижению важной цели, и контрпродуктивным, если вы закрываетесь перед возможными альтернативами. Следите за защитой своего мнения и поощряйте действия, которые нарушают рутину, повышают настроение или расширяют кругозор.

Близнецы

День предполагает глубокие эмоции, связанные с интенсивностью отношений или необходимостью их значительных изменений. Если вы разочарованы текущей ситуацией, не бойтесь принять смелое решение, чтобы улучшить свою жизнь. Также это мощное время, чтобы избавиться от какой-то вредной привычки. Если вы эмоционально настроены на заботу о бизнесе, будьте готовы принять любой вызов, взяв на себя роль настоящего лидера.

Рак

Сегодня необходимо признать, что что-то должно измениться. Вы привлекаете интенсивную энергию в свою жизнь через личные отношения. Напряженность, которая назревала, теперь будет требовать от вас особого внимания или действий. При этом разочарования или трудности способны быстро обостриться из-за плохого настроения. Стремитесь быть сильными и уверенными в себе, поскольку окружающие люди могут стать достаточно смелыми и напористыми.

Лев

В этот день вы почувствуете мощную энергию, связанную с работой, здоровьем или саморазвитием. И хотя напряжение может сильно возрасти, это поможет подняться на новую высоту. Попробуйте отказаться от привычек, которые являются непродуктивными, и сосредоточьтесь на том, что служит более высоким целям. Направьте свои силы на продуктивную работу. Сегодня вы в хорошей форме как для запланированных, так и для спонтанных действий.

Дева

Сегодня вы можете стать достаточно целеустремленными и уверенными в себе. Тем не менее старайтесь правильно использовать это в своей жизни. Там, где крайности не подходят или вызывают разрушительные действия, лучше их избегать. Сосредоточьтесь на решении текущих проблем или срочных вопросов. Также это хорошее время, чтобы побороть свои страхи или хотя бы попытаться что-то с ними сделать. Стремитесь идти вперед и принимать любые вызовы.

Весы

Сейчас в вашей жизни происходит что-то с нарастающей интенсивностью. Возможно, сегодня придется иметь дело со сложными эмоциями и управлением страхом. Однако при этом появится возможность направить избыточную энергию на моменты, связанные с семьей и домом. День будет побуждать вас противостоять или решать любые проблемы, которые были скрыты. Стремитесь работать над важными вопросами, проявляя решительность и смелость.

Скорпион

Мощная комбинация энергий в этот день привнесет в вашу жизнь чувство срочности. Также может возникнуть желание проверить себя и собственные пределы. Однако необходимо помнить, что получение большего контроля над своей жизнью не означает знание всего, а касается управления поведением и действиями. Сегодня вы станете очень продуктивными в вопросах, которые недавно рассматривали. По мере продвижения дня будете тяготеть к отдыху и развлечениям.

Стрелец

В этот день ваше внимание будет приковано к денежным вопросам и семейным ценностям. Текущая напряженность приведет к решительным действиям или значительным изменениям. Вероятно, у вас появится понимание того, что действительно важно. Однако, если чувствуете себя недооцененным, может возникнуть некоторая борьба за власть с другими. Также сегодня удастся многое узнать о собственных страхах, если проанализировать свою жизнь более глубоко.

Козерог

Недавняя напряженность, которая накапливалась, сегодня достигнет своего пика. Это время большой личной страсти, амбиций и влияния. Попытайтесь использовать эти способности конструктивно и наберитесь смелости, чтобы добиться желаемого. Сегодня вы сможете почувствовать себя более мотивированным и настойчивым. Также удастся получить потрясающие результаты, работая над самосовершенствованием и самоконтролем.

Водолей

В начале сегодняшнего дня энергия будет достаточно интенсивной, что может указывать на личную дилемму или сложное решение. Вероятно, это вызвано недавними событиями, чувством вины или упущенными возможностями. Если обнаружите, что одержимы старыми ошибками или иным образом увлечены вещами, которые способны сбить с толку, постарайтесь вытащить себя из этого состояния. Вам нужно сосредоточиться на том, чтобы отпустить мысли о прошлых разочарованиях и обидах.

Рыбы

Что-то в вашей жизни нуждается в пересмотре и принятии необходимых мер. Постарайтесь внести важные изменения и укрепить свое положение. Сегодня вы можете почувствовать побуждение отказаться от устоявшихся взглядов или действий, которые кажутся неэффективными. При этом вопросы, связанные с отношениями или какой-то долгосрочной целью, окажутся в центре внимания. Однако помните, что сила не в том, чтобы знать все, а в том, чтобы быть честным с самим собой.

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