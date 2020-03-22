Гороскоп на 23 марта по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Гороскоп на понедельник, 23 марта 2010 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Карты подсказали, кого ждет удача, а кому стоит поберечь свое здоровье.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Колесо фортуны

Гороскоп для Овнов указывает на сложность выбора и необходимость в разрешении конфликтов. Следуйте своей судьбе, так как наступает светлая полоса в жизни. Этот период – благоприятный, но крайне нестабильный. Представителей знака может ожидать как внезапная удача и вспышки необъяснимой гордости за себя, так и разочарования в окружающих и в обстоятельствах.

ТЕЛЕЦ – Правосудие

Тельцам в самом начале недели предстоит тяжелый анализ собственных действий, ведь именно сейчас важно определить, что вы делаете не так и по возможности исправить ситуацию. Или хотя бы совершить первые шаги на пути к разрешению конфликта. Вам нужно нести ответственность за то, что в прошлом было совершенно не по правилам вселенной. Если же никаких серьезных ошибок допущено ранее не было – можете не бояться, вы получите то, что заслужили.

БЛИЗНЕЦЫ – Туз мечей

Гороскоп для Близнецов говорит о том, что у вас может произойти эмоциональная вспышка, которая приведет к нервной нестабильности. Постарайтесь оценивать все, что происходит вокруг, максимально трезвым умом и холодным сердцем. И помните, нервное напряжение может негативно отразиться на вашем здоровье – берегите себя.

РАК – Шестерка денариев

Эта карта говорит о переменах в ближайшем будущем. Потрясения и неудачи, которые преследовали накануне, уже закончились и теперь вас ждет спокойный, размеренный период. Гороскоп настоятельно рекомендует: помогите человеку, обратившемуся к вам со своей бедой, постарайтесь быть снисходительны к его проблемам, недостаткам и взглядам. В скором времени он принесет вам огромную пользу или выручит в тот момент, когда это будет крайне необходимо.

ЛЕВ – Башня

Башня предупреждает Львов о грядущем кризисе: личностном, бытовом или финансовом. Что-то может случиться в этот день, и это напрочь выбьет вас из колеи. При чем все происходящее спровоцировано вами же. Грядут существенные перемены, возможно нежелательные и, скорее всего, внезапные но, только расчистив себе путь, можно двигаться вперед. Придется набраться сил, убрать подальше свои комплексы, принципы, гордыню и перешагнуть все препятствия.

ДЕВА – Четверка Жезлов

Гороскоп готовит вам гармонию, спокойствие и новые знакомства, которые подарят вам душевное тепло и моральное удовлетворение. Вам предстоит сегодня показать себя в максимально благоприятном свете, но при этом не лицемерить и не прятать свои спорные стороны. Скорее всего, это будет связано с личными отношениями и чувствами. Речь также может идти о внезапном флирте или неожиданно нахлынувшей симпатии к человеку, к которому ранее вы были холодны. Не стесняйтесь этого.

ВЕСЫ – Дама кубков

Эта карта Таро говорит о том, что стоит позаботиться о своем здоровье. Вероятно, проблемы, на которые вы давно закрывали глаза, начнут проявлять себя именно сейчас. Не откладывайте поход к врачу и не пренебрегайте лечением. Также гороскоп на понедельник советует начать неделю со смены вредных привычек на здоровые: откажитесь от кофе и вредной еды, начните делать зарядку и хорошенько высыпайтесь.

СКОРПИОН – Десятка денариев

Десятка денариев в раскладе на сегодня для Скорпионов обозначает карту успеха. Это, пожалуй, самая удачная картина, которая могла нарисоваться в этот день перед представителями данного знака. Гороскоп на завтра советует: заключайте выгодные сделки, делайте рискованные ставки и радуйтесь своему успеху. Он непременно придет к вам, как только вы совершите правильный поступок. Более того, судьба сама пришлет вам знак, когда нужно действовать.

СТРЕЛЕЦ – Рыцарь мечей

Таро на ближайший день подготовило вам противоречивую карту. Она обозначает неосторожность, неловкость и высокомерие, которое может разрушить близкие связи. Конфликт – неизбежен, и непременно вы станете его героем. Подготовьтесь к тому, что если ваш соперник окажется хоть чуточку спокойнее и тверже, вам грозит крупное поражение.

КОЗЕРОГ – Двойка кубков

Козероги наконец достигнут душевной легкости и творческого настроя. Это поможет вам с завидной легкостью принять жизненно важное решение, о котором вы никогда не пожалеете. Для тех, кто пока одинок, судьба готовит встречу с любовью всей жизни. Если у вас уже есть любимый человек, то вы сможете пережить с ним новый этап ваших чувств. Но не ждите, пока он придет и проявит инициативу, сделайте шаг навстречу сами.

ВОДОЛЕЙ – Туз жезлов

Карты пророчат благополучный исход любого начинания. Вас ждет стабильное и гармоничное развитие ситуации, которая находилась на этапе предварительного запуска уже долгое время. Однако помните, несмотря на то, что судьба благоволит вам в новых начинаниях, за любое дело стоит браться только тогда, когда вы уверенны в серьезности своих намерений.

РЫБЫ – Звезда

Гороскоп предрекает правильное принятие решений, которые в результате повлияют на ваше будущее (возможно, весьма далекое). Произойдет что-то такое, от чего вы придете в восторг, а радость будет сопровождать вас на протяжение всего дня. Гороскоп на понедельник для Рыб говорит, что вас оберегают высшие силы – проявите благодарность к ним путем совершения хороших дел.

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