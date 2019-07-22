Гороскоп на 23 июля: кого ждет очень трудный день

Гороскоп на 23 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому-то завтра будет фартить, а вот некоторым предстоит изрядно попотеть. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 23 июля обещает Овнам очень насыщенный работой день. Вам будет непросто вместить все ваши дела в график, но благодаря природной организованности у вас все наверняка получится. Также завтра Овны могут получить очень интересное предложение, над которым стоит хорошенько помозговать.

Телец

Тельцам гороскоп на 23 июля намекает на то, что вам пора уже немного отдохнуть. Да, неделя только началась, но вы пахали как проклятый все последние дни, поэтому можно немножко снизить обороты

Близнецы

Прогноз на 23 июля однозначный - Близнецов ждет очень активный день. С самого утра вы будете крутиться как белка в колесе, стараясь успеть все на свете. Во вторник секрет успеха кроется в правильной расстановке приоритетов - тогда все получится.

Рак

Ракам гороскоп на 23 июля рекомендует уделить больше внимания творчеству. Если ваша профессия и так связана с креативом, то вы будете под вдохновением весь день. А если нет, то можете попробовать себя в каких-то интересных хобби.

Лев

Завтра звезды рекомендуют Львам уделить больше внимания своему внешнему виду. Вам стоит походить по магазинам или заглянуть в парикмахерскую. Вы давно себя не баловали - оторвитесь.

Дева

Девам 23 июля принесет исключительно приятные эмоции. Вас будет преполнять любовь, счастье, радость и желание дарить тепло другим людям.

Весы

Гороскоп на 23 июля пугает Весов трудным днем. Есть большая вероятность конфликтов и разных мелких неудач. Впрочем, ничего глобально страшного не произойдет - у вас все на мази.

Скорпион

Скорпионам 23 июля принесет массу необычных знакомств. Возможно вы собрались на новую тусовку или у вас первый рабочий день на новом месте? Тогда все понятно.

Стрелец

Гороскоп на сегодня предсказывает, что этот день будет сложным. Стрельцы сегодня находятся в опасности и им следует внимательно следить за тем, какие действия по отношению к другим они совершают

Козерог

Козерогам гороскоп на 23 июля советует поговорить с коллегами. Они затаили на вас обиду и могут попытаться испортить вам отношения с руководством. Не отвечайте негативом на негатив, а подключите мудрость.

Водолей

Водолеям звезды приготовили множество приключений в этот день. Постарайтесь не растратить энергию на лишние хлопоты и не дайте никому манипулировать вами.

Рыбы

Рыбам гороскоп на 23 июля советует с головой окунуться в работу. Этот день будет безумно сложным, но при этом невероятно продуктивным.

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