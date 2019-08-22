Гороскоп на 23 августа 2019: кого ждет беда

Гороскоп на 23 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Львам и Девам следует хорошо отдохнуть, а вот Ракам и Овнам, наоборот, активно поработать. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 23 августа пророчит Овнам насыщенный и интересный день, который следует провести активно. Так, утром хорошо поработайте, а вот вечером отдохните со своими друзьями или семьей.

Телец

Тельцам гороскоп на 23 августа приготовил яркий день, который следует провести в хорошем настроении. Не думайте о плохом и не обращайте внимание на мелкие неприятности, с которыми вам, вероятно придется столкнуться.

Близнецы

Гороскоп на 23 августа говорит Близнецам задуматься о своем здоровье и благополучии. Вы слишком много внимания уделяете чужим проблемам и это негативно сказывается на вашем состоянии. Исправьте ситуацию.

Рак

Раки 23 августа должны посвятить день работе. Будьте внимательны к деталям и мелочам. Смело двигайтесь вперед и действуйте так, как велит вам сердце. Вы будете на высоте, если прислушаетесь к себе.

Лев

Гороскоп на 23 августа советует Львам забыть о делах и проблемах в этот день. Отдохните и расслабьтесь и перестаньте реагировать на негатив. Помните, что у вас только одна жизнь, поэтому не теряйте время зря.

Дева

23 августа гороскоп предрекает Девам яркий и насыщенный на эмоции день. Постарайтесь отдохнуть и провести время со своими друзьями. Вы знаете, что вам необходимо для счастья, поэтому смело действуйте.

Весы

Гороскоп на 23 августа говорит Весам о том, что этот день сможет принести вам множество ярких впечатлений связанных с вашей профессиональной деятельностью.

Скорпион

Скорпионам 23 августа следует подумать о том, как они планируют провести выходные. Пятница - день когда вам необходимо закончить дела, которые вы начали на этой неделе.

Стрелец

Гороскоп на 23 августа советует Стрельцам посвятить этот день своему здоровью. В последнее время вы чувствуете усталость, поэтому вам следует взять выходной и хорошо отдохнуть.

Козерог

Козероги 23 августа должны принять несколько важных решений. У вас накопилось множество бытовых проблем. Вам следует постараться решить максимальное количество задач, которые вы постоянно откладывали.

Водолей

Гороскоп на 23 августа для Водолеев советует им посвятить день работе и дому. Постарайтесь показать, как сильно вы любите свою семью и проявите активность на работе. Это несомненно принесет позитивный результат.

Рыбы

23 августа Рыбы получат важное сообщение, которое кардинально изменит вашу жизнь. Примите все знаки и подарки судьбы. Постарайтесь отдохнуть вечером и насладитесь временем, которое проведете в одиночестве.

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